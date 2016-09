Nuevas revelaciones sobre el sexo en el Congreso: ahí sí triunfa la Segunda Transición

Luis de Guindos lloriquea en El Mundo. "Guindos dice que el PP le acosó por denunciar las tarjetas black". "Las balas me silbaban muy cerca", dice plagiando a Marcial Lafuente Estefanía. Pues chico, deja el ministerio y vete del PP. ¿Ves qué fácil? El editorial le pide que se deje de gimotear y vaya al Congreso a explicar el caso Soria. "La opinión pública no entendería que, tras el revuelo causado por el nombramiento de Soria, el caso se saldara sin explicaciones por parte del Gobierno". Eso, eso, a ver cómo se las apaña para explicar la sarta de mentiras que nos endosó. Federico Jiménez Losantos analiza el CIS. "Las encuestas sobre las elecciones gallegas y vascas no aclaran una posible investidura de Rajoy gracias al PNV, pero no dejan dudas sobre el hecho de que Pedronono está llevando al PSOE a la quiebra". Siempre que el CIS acierte, claro, que cualquiera se fía. "En rigor, más que de socialdemocracia, en España hay que hablar de socialdemoquiebra desde tiempos de ZP (…) Ahora, el PSOE compite en irrelevancia con el PP. Pedronono, tan de Zapatero como Iglesias, afronta el dilema de uncirse a sus verdugos o luchar contra ellos echándolos de los ayuntamientos. Se rendirá".

El País dice que "los partidos esperan que Galicia y País Vasco resuelvan el bloqueo". Y el CIS, que tiene muy mala idea, "ilumina pero no resuelve". Menudo chasco. En el País Vasco, "la suma del PNV y el PSE no alcanza la mayoría necesaria. Esto abre a su vez la hipótesis de una extensión del pacto al PP como tercer componente". Esta es la "hipótesis sopesada por algunos sectores como pieza clave para favorecer un intercambio de favores entre los de Rajoy y los de Urkullu a fin de completar sus respectivas mayorías y desbloquear así el problema de la gobernabilidad de España". No lo veo claro, Cebrián, no lo veo. En Galicia no hay esos problemas porque parece que Feijoó ganará por mayoría absoluta, que es la única forma que tiene el PP de gobernar. "Sería un espaldarazo y reforzaría sus opciones de sustituir a Rajoy al frente del PP en su momento". Puf, ya la fastidió El País. ¿Qué se juegan a que a dos días de las elecciones le salen a Feijoó varios casos de corrupción, su declaración de Hacienda o el asesinato de un niño? "Lo que sí está claro es que un retroceso del PSOE en Galicia sería un duro golpe para Pedro Sánchez". Pues Sánchez ha tenido ya varios retrocesos y ahí le tienes, tan pichi.

ABC da palmas con las orejas. "El mal pronóstico del CIS para el PSOE en Galicia y País Vasco debilita a Sánchez". Como no dé una como en las generales se van a tirar de los pelos. Bieito Rubido alaba el gusto de los votantes gallegos, no como otros. "El buen sentido de los gallegos parece decantarse por una nueva mayoría del PP", a ver si toman ejemplo el resto de los españoles. El editorial proporciona a Sánchez su ración diaria de bofetadas. "El PSOE tiene motivos para estar más que preocupado. El CIS le augura un escenario dramático porque la posibilidad de ser superado por la Marea populista de extrema izquierda está muy cercana". "El fracaso del PSOE en el País Vasco y Galicia debería provocar una implosión definitiva contra Pedro Sánchez". Le tienen unas ganas en ABC. David Gistau se compadece de nosotros y se decide al fin a aportar nuevas pistas del ligoteo en el Congreso. Es más majete. Dice que Madrid le aburre, que vaya coñazo, bla bla "y sólo ha tenido últimamente un repunte de vida en la actividad sexual derivada del Parlamento, donde se ha alcanzado una transversalidad impensable en cualquier otro ámbito o negociación: la Segunda Transición fracasó en todo menos en el sexo, ahí hay mucho café para todos". ¡Qué me dices! ¿Hay rollitos entre podemitas y peperos? Canta, Gistau, canta, que te veo que te estás muriendo de ganas de largar.

La Razón también aprovecha el CIS para atizar a Pedro Sánchez. "El bloqueo de Sánchez hunde al PSOE en las vascas y gallegas según el CIS". "El PP cree que una debacle en las urnas obligará a Ferraz a reconsiderar su no a Rajoy". Se ve que no todos en el PP han entendido todas las partes del no es no. Que nooooooo. Dice Marhuenda que hay que ver, el "PSOE no deja de perder votos desde que Pedro Sánchez está al frente del partido, por más que los diversos acuerdos suscritos con la izquierda radical y con grupos de corte nacionalista, mediante los que ha conseguido recuperar poder territorial, han servido para disimular el alcance de la caída". Sí, ya le gustaría al PP, que también pierde votos a espuertas y no encuentra ningún amiguito para tocar cacho de poder. Pero Marhuenda a su bola, "el PSOE debe abordar un profundo cambio, si no de personas, sí de discurso para detener la sangría de apoyos". Pues si aplicamos la misma lógica al PP no estaría de más que abordara un profundo cambio y, en su caso, de personas, porque parece que Feijoó es el único que aguanta.