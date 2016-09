Arranca el curso escolar en Madrid y 16 colegios tienen aún las obras sin acabar o parte de su presupuesto no destinado, según Ciudadanos. "Son 3 millones de euros los que había presupuesto el Gobierno de Ahora Madrid" -afirma la portavoz del partido centrista en el Consistorio, Begoña Villacís-, que estaban incluidos en las inversiones financieramente sostenibles; es decir, se acuerda pagar las obras que aún no se habían ejecutado con el superávit del Ayuntamiento. ¿Qué supone esto? Pues que o se utiliza ese presupuesto para llevar a cabo la obra o servicio acordado este año o esa cantidad tiene que ir para amortizar la deuda, por lo que es imprescindible que se realicen antes de finalizar el 2016, informan a LD fuentes del Ayuntamiento.

Y no parece que vaya a ser así para estos centros educativos. "Son 3 millones de euros, que habían presupuestado y ha terminado siendo un fiasco porque ninguno de esos 3 millones de euros se van a llevar a cabo. Son muchos colegios y muchos niños los que se van a haber afectados", 4.500 en total. Se trata del CEIP Antonio Machado; el colegio público Santa María; el CEIP Concepción Arenal; CEIP Ramírez de Maeztu; el colegio público Gonzalo de Berceo; CEIP Aravaca; colegio público Francisco Fatou; CEIP Nuestra Señora de la Fuencisla; colegio Ciudad de Guadalajara; CEIP Lorenzo Luzuriaga; CEIP Republica de Paraguay; CEIP Bravo Murillo y el colegio Nuestra Señora de la Almudena, entre otros.

La portavoz de la formación naranja en el Consistorio capitalino se acercó este viernes a uno de estos centros afectados; en concreto al colegio público Antonio Machado de Carabanchel, que "tenía unas necesidades muy evidentes: tiene problemas de calefacción; tiene problemas con el agua, que sale sucia de las cañerías; tiene problemas de fontanería; tiene problemas de inseguridad en las escaleras [hay boquetes por donde se caen niños]; tiene unos problemas estructurales tremendos; tanto que exigía un presupuesto de 800.000 euros, que estaban contemplados en los presupuestos del Ayuntamiento", relató Begoña Villacís a los medios a la salida del centro.

¿Y qué es lo que ha ocurrido? Según explicó la dirigente de Ciudadanos, "por mala gestión del Gobierno de Ahora Madrid, esos 800.000 [presupuestados] se han quedado en 200.000". Pero no sólo eso: "las obras no se han hecho en julio, que es cuando se tenían que haber hecho, acaban de empezar ahora [a finales de agosto], de tal manera que uno entra dentro y es un campo de batalla, yo no sé cómo los niños pueden dar clase con ese ruido, desde luego no pueden disfrutar del gimnasio, que se ha convertido en el taller" de los operarios.

"La dirección está bastante molesta. Llevan tiempo reivindicando estas mejoras para el centro, que son cosas básicas. Para el 1 de noviembre cuando tengan que encender la calefacción la obra no va a estar terminada", lamentó Villacís. Y del resto de mejoras con las que contaban, mejor olvidarse, al menos este curso.

"No vale sólo decir de boquilla ‘creo en lo público’, hay que invertir en lo público también y sobre todo hay que saber gestionar", recriminó al Ejecutivo de Manuela Carmena. Además, y por otro lado, Villacís se queja de que frente al centro Antonio Machado haya contenedores de basura que "llevan días sin vaciarse" y ha lamentado que nadie de Ahora Madrid se haya personado en este colegio.

"Un 58% más que en 2015"

Justo este mismo viernes, poco antes de esta visita de Villacís, el Ayuntamiento enviaba una nota de prensa en la que informaba del "balance de obras de mejora y acondicionamiento" que realiza "en la semana que comienza el curso escolar" y que afectan a "un total de 211 centros de educación infantil y primaria de toda la ciudad" y suponen un gasto de "cerca de 13 millones de euros".

"Se han redoblado esfuerzos para emprender estas obras durante las vacaciones escolares y asegurar que las intervenciones en ejecución no interfieren en la actividad lectiva tras el inicio del curso", afirma el Consistorio, que señala que "en todo el año 2016 los proyectos de inversiones en colegios, centros de educación infantil y centros de educación especial alcanzarán los 15.395.292 euros, lo que supone un 58,08% más que en el 2015 y un 59% más que en el 2014".

Ciudadanos quiso acompañar sus denuncias de varias fotografías de su visita al centro Antonio Machado que publicó en Twitter. Fue en ese momento cuando la cuenta de Ahora Madrid en esta red social dedicó hasta diez comentarios para contrarrestar esta denuncia del grupo de la oposición, contestando también de forma directa a Begoña Villacís.

Las obras comenzaron en agosto y en coordinación con la directora para una menor afectación @begonavillacis, gracias por la visita. — Ahora Madrid (@AhoraMadrid) September 9, 2016

#FelizVueltalaCole en el CEIP Luis Bello. Cerca de 13 millones de euros en obras para mejorar coles públicos. pic.twitter.com/cEs7qvOudK — Ahora Madrid (@AhoraMadrid) September 9, 2016

Sería bueno que hablaseis con el AMPA, así escucháis la opinión de madres y padres. Nosotras lo hacemos regularmente. @begonavillacis — Ahora Madrid (@AhoraMadrid) September 9, 2016

#FelizVueltalaCole en el CEIP Padre Poveda. Más de 200 colegios públicos arreglados este verano. pic.twitter.com/14XSghhMRR — Ahora Madrid (@AhoraMadrid) September 9, 2016

#FelizVueltalaCole en el CEIP San Juan de la Cruz. Se han incrementado en un 84% las inversiones en coles públicos. pic.twitter.com/Vg8T0SUOHY — Ahora Madrid (@AhoraMadrid) September 9, 2016