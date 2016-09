Felipe González reclama que Rajoy y Sánchez se vayan si hay otras elecciones

Ninguno de los candidatos de las principales fuerzas políticas de España debería presentarse si fracasa la investidura de un presidente del Gobierno y es necesario repetir nuevamente las elecciones, dijo este viernes en Chile el exjefe del Ejecutivo español Felipe González.

"Si nos llevan de nuevo a unas terceras elecciones, les pediría a los cabezas de lista que no se vuelvan a presentar", declaró González a los periodistas tras dictar una conferencia titulada Crisis de la Gobernanza de la Democracia Representativa.

El antiguo líder del PSOE dijo que los candidatos no deberían presentarse "por su propio beneficio, para no tener que pasar por el enorme rubor de decirles a los ciudadanos que se han equivocado dos veces en un año y a ver si a la tercera aciertan a la hora de votar".

Pide la abstención del PSOE

González recalcó que, "si una fuerza política no tiene la posibilidad de formar gobierno, tampoco debe impedir que se forme", y agregó que para desbloquear la situación, "el camino de la abstención es lo razonable".

La opinión del expresidente del Gobierno contrasta con la postura oficial de su partido, cuyo Comité Federal ha aprobado votar en contra de la investidura de Rajoy.

"Yo creo que no debe haber terceras elecciones. ¿Cómo lo van a hacer los líderes políticos? Mejor no digo cómo creo que hay que hacerlo, porque seguro que no lo harán", se respondió a sí mismo González.

"No estoy de acuerdo con lo que está pasando, en general", comentó el expresidente al ser preguntado por la negativa del candidato y actual secretario general de su partido, Pedro Sánchez.