Las grandes mentiras de la Diada y de la 'historiografía' catalanista

La Guerra de Sucesión fue de Secesión, Cataluña era en 1714 un país libre que fue sometido a una bárbara ocupación que dura ya tres siglos, millón y medio de personas participaron en la última manifestación de la Diada, España contra Cataluña, España nos roba, van a encarcelar a Artur Mas y Carme Forcadell... El "Onze de Setembre" ha sido pasto en el último lustro de una estafa histórica, de la conversión de un viejo mercado de verduras y hortalizas, el del Borne, en el "Valle de los Caídos" de los "patriotas catalanes", de enormes gastos públicos en subvenciones y salarios para las organizaciones separatistas de toda índole, de una cobertura parcial en el contenido, pero masiva en el despliegue y la repetición por parte de los medios de comunicación controlados por la Generalidad.

A pesar de la fatiga y el hartazgo de las bases separatistas por las promesas incumplidas (Cataluña tendría que ser independiente desde hace ya dos años), el relato de la exhibición callejera de este domingo ya está escrito. Como siempre desde hace cinco años, el 11-S será un clamor popular, una muestra "cívica, pacífica, masiva y festiva" del deseo de independencia del "pueblo catalán", según la retórica del denominado "procés".

En esta edición, calificada en tono irónico de "Diada de la Marmota", dos son las grandes novedades. Por primera vez serán cinco manifestaciones, en Barcelona, Berga, Salt, Lérida y Tarragona, para camuflar la previsible menor participación y también por primera vez asistirán el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la versión regional de Podemos.

Delirios históricos

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural se llevan todo el mérito de la organización, a pesar de las ingentes facilidades económicas, administrativas y mediáticas procedentes del erario público, un dinero que también va a parar a organizaciones como el "Institut de Nova Història". Sus dirigentes, entre los que destaca el historiador aficionado Víctor Cucurull, también forman parte de las supracitadas entidades y también reciben generosas dádivas de la Generalidad y los ayuntamientos para que contribuyan a la ceremonia de la confusión histórica y el separatismo.

Los postulados del Institut son tan disparatados que con frecuencia son objeto de bromas en los medios de comunicación no sometidos a la disciplina catalanista. Un vistazo a los hits "científicos" del centro permite comprobar hasta qué punto de imaginación desbordante llegan la "historiografía" en Cataluña. Cervantes era catalán, así como Santa Teresa de Jesús, Hernán Cortés, Leonardo da Vinci, Erasmo de Roterdam y no está del todo claro si Elvis también. Entre sus propuestas más pintorescas está la de convertir el 12 de Octubre en la "fiesta nacional" de Cataluña dado el supuesto origen catalán de Colón, que la expedición no partió de Palos en Huelva sino de Pals en Gerona y que el empeño colonizador lo pagaron los catalanes de su bolsillo.

Otro trending topic del Institut es la teoría de que la bandera de los Estados Unidos es de origen catalán, tal como se puede consultar en la lista de textos más visitados de la página web.