Sí hay alternativa

Tras más de 9 meses, la celebración de dos elecciones generales y dos investiduras fallidas, los españoles se preguntan si hay salida posible a la actual situación de bloqueo político que padece el país.

El bloqueo no debe ser interiorizado como fracaso del sistema o de la nación sino como un incidente superable en la línea de normalidad democrática que los españoles recuperaron hace cuarenta años y que sigue teniendo en la Constitución su mejor amparo. Bien al contrario, la segunda investidura fallida ha sido una prueba más de la incapacidad de los líderes de los partidos para obtener la confianza de la cámara.

Conviene recordar, una vez más, que nuestro sistema de gobierno es parlamentario y no presidencialista. Son los parlamentarios, representantes de la soberanía nacional, quienes otorgan su confianza al candidato propuesto por el Rey. Eso es lo que establece nuestra Constitución y eso es lo democrático. Todo lo demás (la apelación a un supuesto "derecho a gobernar", lo "democrático" es que gobierne la lista más votada, etc.) son sofismas.

En el modelo de monarquía parlamentaria el debate de investidura es un hecho relevante que tiene consecuencias políticas. En la primera investidura, el secretario general del PSOE solicitó la confianza de la Cámara después de que el candidato popular declinara la regia propuesta. El candidato del PSOE fracasó en su intento, en el que contó con el apoyo programático de Ciudadanos.

En la segunda legislatura, fracasó en su intento el candidato del Partido Popular. El PSOE no estuvo a la altura de las circunstancias del país, su secretario general siguió anclado en la política del "no" e impuso su bien particular sobre el bien común.

Tras estos dos fracasos se ha abierto paso el escenario de unas terceras elecciones. Floridablanca se siente en el deber de expresar su opinión con máxima claridad. Unas terceras elecciones contribuirían a alargar la anómala situación política en un momento de emergencia nacional. La situación de emergencia de España, no sólo por razones económicas sino por el desafío separatista y las amenazas externas que afectan a la seguridad nacional y europea, reclama un gobierno con una base parlamentaria sólida, aunque sea en torno a un programa limitado y de duración también limitada. Unas terceras elecciones no serían además un "mal menor" sino un "mal mayor". ¿Se va a someter a los españoles a votar sine die hasta que rectifiquen su voto, "acierten" y se ajuste a los resultados deseados por los mismos candidatos a la investidura que han fracasado en su intento? ¿No hay alternativa a la situación de bloqueo?

En nuestra opinión, sí hay alternativa. Tras dos investiduras fallidas, los partidos tienen el deber moral y político de procurar una solución destinada a desbloquear la situación política que atraviesa el país. La alternativa no tiene por qué limitarse a los cabeza de lista de los partidos políticos y debe poner fin a la presión a la que se está sometiendo a las instituciones, a lo que contribuiría la convocatoria de unas terceras elecciones.

Le corresponde a la dirección del PP, el partido más votado por segunda vez consecutiva y el único que ha mejorado sus resultados respecto de las elecciones del 20D, tomar la iniciativa para alcanzar un acuerdo satisfactorio para el interés general de los españoles con las fuerzas constitucionalistas. Los españoles votaron ante todo al Partido Popular y éste adquirió un compromiso con los españoles, a quienes no debe defraudar. La historia del PP, su credibilidad y su futuro están por encima de cualquier otro tipo de interés. Ahí reside su auténtica independencia y no en ignorar los mensajes que envía la sociedad, capítulos como el relativo a la plaza del Banco Mundial suponen un claro ejemplo de la total desconexión de determinados dirigentes con la realidad social española. Este episodio evidencia, una vez más, que no se puede postergar más la celebración del Congreso Nacional (y los regionales, que ya cuentan con cuatro gestoras) que debería haberse celebrado hace un año y medio, de acuerdo con sus estatutos, y para el que Floridablanca ha reivindicado que sea con la fórmula un militante un voto.

Por eso, en Floridablanca creemos que sí hay una alternativa para poner fin a la inédita y bochornosa situación de bloqueo. Esa alternativa debe partir del Partido Popular a cuyos dirigentes instamos a hacer un ejercicio de ejemplaridad que permita el desbloqueo yrenueve la confianza de los españoles.

