La Guardia Urbana "limpió" de personas sin hogar la ofrenda floral de la Diada

¿Vagabundos por la independencia? No. Jamás. El proceso cívico, masivo y festivo tiene reservado el derecho de admisión y quienes duermen en la calle no forman parte de la Cataluña "real" que exhibe TV3. "#HomelessEntrepreneur" es una organización no gubernamental cuyo objetivo es "ofrecer a personas sin hogar una nueva oportunidad", según reza en su modesta página de Facebook.

Para lograrlo, ha puesto en marcha una campaña mensual que llaman "Todos durmiendo en la calle". Se trata de unas conferencias en un chaflán a cargo de expertos y personas reinsertadas y de pasar una noche a la intemperie a fin de recoger donativos para pagar alquileres a personas que duermen en la calle. Está dirigida por Andrew Funk, un activista social inglés empeñado en combatir un problema que la alcaldesa Ada Colau ha dejado de lado.

El primer "Todos durmiendo en la calle" se celebró este sábado 10 de septiembre frente a la estatua de Rafael Casanova, el héroe de la Diada que murió 29 años después de la batalla. Unas treinta personas asistían a las explicaciones de sintecho y activistas desde las siete y media de la tarde. La concentración se disolvió a las nueve y media, hora en la que seis personas decidieron pasar la noche al raso y al cobijo de Casanova. A las seis y media de la mañana fueron despertados de mala manera y conminados a desaparecer de la escena y mantenerse a tres manzanas por lo menos de la estatua.

Pero ellos querían participar en la ofrenda floral, expresar sus respetos al consejero jefe de 1714 con un cojín forrado con una señera y un poema escrito por un "clochard" letraherido que habla de la independencia personal.

No pudieron hacerlo. No encajaban con el resto de los figurantes, su problema no es un problema de la república catalana y quedan fatal en televisión. Pese a todo, los promotores del "procés" afirman que es un movimiento de abajo a arriba, del pueblo a la política, integrador, transversal y solidario.

Andrew Funk ha enviado una carta a los medios de comunicación catalanes, pero nadie la ha publicado de momento. Adjunta en ella tres fotografías de las personas que pretendían integrarse en el amplio y acogedor movimiento separatista. Esta es su historia, una historia de su puño y letra que no ha salido en TV3:

"Ante todo, me gustaría darle las gracias por darme la oportunidad de explicar lo que sucedió esta Diada a nuestra asociación #HomelessEntrepreneur cuya misión es ofrecer a personas sin hogar una nueva oportunidad para reintegrarse en la sociedad gracias a su talento, las redes sociales y al corazón de los ciudadanos.

Celebramos nuestro primer evento mensual, #TodosDurmiendoEnLaCalle, entre ayer a las 19h hasta hoy a las 19h. Después de convocar la conferencia en la calle con 30 personas en frente del Monument Rafael de Casanova, nos quedamos 6 personas para dormir ahí mismo para demostrar nuestro compromiso para eliminar el sinhogarismo (Ver foto adjunta con 5 de los 6). La policía nos despertó bruscamente a las 6h20 y nos dieron 60 segundos para recoger todo e irnos. Primero nos dijeron que teníamos que ir 1 calle y después nos dijeron 3. También nos dijeron que todo iba a empezar a las 7h30; la era información incorrecta. Nos fuimos pacíficamente a donde empezó la cola de la ofrenda, donde éramos los terceros ya que era muy temprano. Ver foto adjunta de nosotros en la cola antes sobre las 6h45. Sobre las 7h, un policía me dijo que su superior iba a venir para hablar conmigo sobre la posibilidad de participar en la ofrenda, algo que no ocurrió. Solo me dijo unos minutos después que no podíamos estar y que nos imponía un orden de alejamiento y que si no nos íbamos nos iban a mover por la fuerza porque no iban a permitir que una persona sin hogar sea visible frente las cámaras durante la ofrenda y que teníamos que irnos una manzana más allá y que teníamos que esperar hasta que todos pasaran porque teníamos que ser "los últimos." Es un claro ejemplo de discriminación contra las personas en exclusión social. Hablé con muchos políticos y directores conocidos y la respuesta era la misma. Les encantaría ayudar pero no podían decir nada por el protocolo. Al final me encontré con el Sr. Jordi Sánchez del ANC y le expliqué la historia y me dijo que volvería personalmente para hablar conmigo. Vino 1 hora después más o menos para decir que podíamos entrar la cola de la ofrenda y nos sacamos una foto del regalo de la almohada con el breve poema de Marcos en Catalán: "De todos los lugares salen valientes a la calle, las almas de hombres y mujeres, sin banderas no criterios políticos. Sólo el espíritu lejano y el grito desesperado de una casa vacía de sentimientos." Agradecemos el gesto del Sr. Sánchez pero no era lo mismo poner nuestro regalo de la almohada y el poema de Marcos escrito específicamente para La Diada. Al final, dí ambos regalos de parte de las personas sin hogar de Barcelona al Sr. Junqueras después de su discurso. Considero que el trato que recibimos está totalmente fuera de lugar y que los valores promovidos por La Diada no reflejan la exclusión social de las personas sin hogar que están luchando para reintegrarse en la sociedad. La imagen de dos personas sin hogar esperando a las 6h45 de la mañana después de dormir toda la noche enfrente del Monumento a Rafael de Casanova debe ser un ejemplo para todas las personas sin hogar y con hogar que toman la iniciativa de luchar por su independencia bien sea personal o institucional".

No lo entiende así el Ayuntamiento de Colau, protectora de okupas, lateros y manteros y azote de indigentes.