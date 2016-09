El padre de una niña de Primaria se ha dirigido a Galicia Bilingüe para solicitar su ayuda y asesoramiento, después de haber solicitado sin éxito, tanto en el centro de enseñanza como ante Inspección, que se retire del vestíbulo del colegio de su hija un cartel que dice "Fala galego non sexas lelo".

En el mes de julio, este padre pidió en el colegio que retirasen el cartel, pero como respuesta le dijeron que estaba allí para fomentar el uso del gallego, que se encuentra en declive en esa zona. Al llegar septiembre, comprobó que el cartel seguía en el mismo lugar y pidió ayuda a Galicia Bilingüe. Asimismo, presentó una solicitud dirigida al Inspector Jefe de Pontevedra, Manuel Torres Vizcaya, pero tampoco ha obtenido respuesta.

Torres Vizcaya era inspector Jefe de Pontevedra cuando Galicia Bilingüe denunció dos claros casos de adoctrinamiento nacionalista en la enseñanza, sin que sus quejas fueran atendidas, asegura la fundación. El primer caso sucedió en un centro de Cuntis, que mostraba a través del blog de normalización lingüística un vídeo que enaltecía y pedía la liberación de presos de resistencia galega condenados por actos violentos. Ante la negativa a retirar el video, Galicia Bilingüe tuvo que recurrir al Valedor do Pobo, que, "de manera diligente, no sólo atendió las demandas de la asociación pro libertad de elección de lengua, sino que su actuación provocó un cambio de la política de webs de la Consellería de Educación". El segundo caso sucedió en otro centro de la provincia cuando se llevaron a cabo dentro del instituto actos de ensalzamiento y apoyo a los acusados de atentado por los incidentes violentos llevados a cabo durante la manifestación de Galicia Bilingüe. Ante la denuncia de GB, la inspectora del centro derivó el caso a Torres Vizcaya, y dos años más tarde aún no se ha recibido respuesta alguna.

Ante este nuevo caso, Galicia Bilingüe espera "no tener que acudir al Valedor y que la denuncia ante la opinión pública sea suficiente para que la Consellería de Educación actúe con sensatez y dé instrucciones para que se retire el cartel".

El cartel cuya retirada se solicita no sólo está colocado en el vestíbulo, sino que también está colgado en la web del centro, ya que fue el dibujo premiado el Día das Letras Galegas, lo que significa que esa forma de "normalizar" la lengua se considera ejemplar y así se les transmite a los alumnos. Desde Galicia Bilingüe "consideramos que ésta no es una forma sensata y aceptable de promocionar una lengua, ni de fomentar los valores de tolerancia y respeto que se les pide a los profesores que inculquen a sus alumnos".