PSOE y Podemos exigen la "dimisión" de De Guindos por "mentir"

El PSOE y Podemos han coincido este martes en la Comisión de Economía en pedir la "dimisión" del ministro de Economía, Luis de Guindos, por sus "mentiras" al explicar la candidatura de José Manuel Soria a un puesto del Banco Mundial.

El portavoz socialista, Pedro Saura ha asegurado que "no es digno que De Guindos siga siendo ministro". Por ello, ha pedido su dimisión al no haber asumido "ningún error" en este proceso. Para Saura, "el nombramiento de Soria fue un gran error" que corrobora que "el compromiso con la regeneración democrática" del presidente en funciones, Mariano Rajoy, es "cero".

Saura también se ha referido al detalle de que se conociera la propuesta "dos minutos después" de acabar la investidura fallida del candidato del PP : "Rajoy estaba pidiendo la confianza de la Cámara mientras tenía preparado el nombramiento de Soria, que trataron de justificar con mentiras". Por ello, ha concluido, "Rajoy no es de fiar" y no puede pedir la confianza de nadie para seguir como presidente del Gobierno.

Iglesias pide la dimisión

Por su parte, desde Podemos, su líder Pablo Iglesias ha exigido al ministro de Economía que pruebe que no mintió sobre el nombramiento de José Manuel Soria para un cargo en el Banco Mundial y ha dicho que si se demuestra que es así, debe "dimitir ipso facto".

Iglesias ha planteado "seis preguntas" al ministro, una de ellas para que aclare si mintió cuando en junio aseguró que el titular de Industria no iba a ser nombrado para ese puesto. El líder de Podemos ha recordado que entonces el ministro de Economía negó que Soria fuera a sustituir a su sobrina, Beatriz de Guindos, en el Banco Mundial. "¿Nos mintió?, ha cuestionado. De Guindos ha respondido que "no", que el puesto de su sobrina y el de Soria no eran el mismo.

El líder morado también ha pedido al titular de Economía que deje claro si hubo o no un concurso público para ese nombramiento. Y además, ha ironizado, con que si hubo un concurso "sería llamativo" que por "escándalos mediáticos" se saltaran sus resultados perjudicando a un "honesto funcionario". ¿"En qué quedamos, decide el Gobierno o no decide el Gobierno?", ha insistido el presidente del grupo parlamentario de Unidos Podemos.

Tras repasar la trayectoria de Soria y relatar que "ejerció como funcionario a penas cinco años" y que "su función mas relevante fue la de asesorar a Carlos Solchaga que, según cuenta la leyenda, le definió como un buen economista aunque un poco facha", Iglesias ha recordado también la participación del exministro en empresas en paraísos fiscales. "¿De verdad no encontraron a nadie mejor para representarnos en el Banco Mundial?", ha preguntado a De Guindos.

Iglesias no es miembro de esta comisión ha decidido asistir a ella porque, según ha explicado a su llegada "mi presencia ayuda a que la comparecencia del ministro tenga la repercusión que le corresponde". El secretario general de los podemitas ha arrancado una carcajada a De Guindos cuando le ha recordado que fue compañero de oposición de Soria a técnico comercial del Estado en 1985: "Usted hizo la misma oposición que el señor Soria, pero usted quedó primero y Soria penúltimo. Si quiere usted ir al Banco Mundial parece que está usted mejor situado que Soria. Me consta, además, que su nivel de inglés es excelente".

El líder de Podemos abandonó la Comisión nada más acabar la parte en la que trataban el caso Soria y antes de que se tratara el tema del déficit.

Ciudadanos: "Se han saltado los principios más básicos"

El portavoz de Ciudadanos, Toni Roldán, se ha preguntado: "¿De verdad no había nadie que no hubiera tenido empresas en paraísos fiscales para optar al cargo?". Roldán, que en un momento de su intervención ha mostrado una cartulina con un titular de la agencia Bloomberg en la que se daba cuenta del escándalo Soria, le ha preguntado a De Guindos si cree que la propuesta fue algo que favoreció la imagen internacional de España.

El responsable económico del partido centrista ha negado que el cargo al que aspiraba Soria estuviese reservado a funcionarios y ha resaltado que el exministro apenas ejerció "un año" como técnico comercial del Estado. Para Roldán, "el Gobierno se ha saltado a la torera los criterios más básicos" y ha vinculado directamente lo ocurrido a la amistad de Soria con Mariano Rajoy y con el propio De Guindos. Por eso, ha exigido que el Ejecutivo en funciones asuma su responsabilidad: "Alguien tiene que asumir la responsabilidad política por el nombramiento de Soria al Banco Mundial. No sé si la vicepresidenta, usted o el señor Rajoy, pero es tiempo de que empiecen a cambiar las practicas opacas y los dedazos impunes en este país" concluía el dirigente naranja.