La apertura de la causa por parte del Tribunal Supremo contra Rita Barberá sorprendía a Albert Rivera en la reunión del grupo de Ciudadanos en el Congreso, ante el que ha dejado claro que si el PP quiere seguir contando con el sí de los treinta y dos diputados naranja para otra investidura, la exalcaldesa de Valencia deberá renunciar a su escaño en el Senado: "Si el PP quiere que Ciudadanos se comprometa a una investidura, va a tener que hacer dimitir a Rita Barberá".

Rivera, que entre las seis condiciones iniciales que fijó para abrir una negociación con el PP incluyó la de la renuncia a cargos públicos de los imputados por "corrupción política", ha asegurado ante los suyos que si los populares no fuerzan la renuncia de Barberá el pacto se habrá terminado: "Espero y deseo que el PP lo entienda, porque eso será la prueba de que quiere cumplir el pacto y también la demostración de que quiere encontrar apoyos. Si no lo hace, incumplirá el pacto, y por lo tanto no contará con nuestro apoyo".

¿Estaba vigente el Pacto?

En realidad, como vienen recordando los dirigentes de Ciudadanos, el acuerdo de 150 medidas dejó de estar vigente el dos de septiembre, cuando Mariano Rajoy fracasó en la segunda votación de su investidura. Sin embargo, es para los centristas la base sobre la que se puede construir el futuro Gobierno de España que acabe con el insólito bloqueo político que vive nuestro país. Este mismo martes, durante un desayuno informativo en Madrid, Rivera ha vuelto a proponer una "mesa a tres" con PP y PSOE ya que, ha vuelto a argumentar, 100 de las medidas acordadas con los populares son muy similares a otras incluidas en marzo en el acuerdo de Gobierno con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, que tampoco salió adelante.