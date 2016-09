Rivera considera "surrealista" el papel del PSOE en la comparecencia de De Guindos

"Hemos conseguido, por lo menos, que De Guindos dé la cara donde la tenía que dar". Después de recibir muchas críticas por haberse "alineado con el PP" en la Comisión de Economía, donde este martes el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, dará explicaciones sobre el caso Soria, Albert Rivera ha sacado pecho de la posición de su partido, tras constatarse la negativa del Ejecutivo en funciones a que la comparecencia fuese en el pleno del Congreso, algo para lo que el partido naranja votó favorablemente con PSOE y Podemos.

En un desayuno organizado por Europa Press en el Hotel Palace de Madrid, el presidente de Ciudadanos ha arremetido contra el Grupo Socialista por su actitud el lunes en la Comisión de Economía: "Hay dos opciones, impedir que venga De Guindos, que es lo que votó el PSOE ayer, cosa que me parece surrealista, que no quieran que venga, o hacer como Ciudadanos: como estos no van a venir, porque han dicho que no vienen, vamos a hacer que venga De Guindos, y que dé explicaciones porque a mí lo que me importa es que dé explicaciones, creo que es lo que debería importar a todos los partidos de la oposición".

¿Lo sabía Rajoy?

Rivera adelantaba, además, la línea de interrogatorio del portavoz de Ciudadanos en dicha Comisión, Toni Roldán: "Si el señor Rajoy conocía la designación del señor Soria, y si había más candidatos, por qué nos mintieron diciendo que era un procedimiento administrativo para funcionarios, cuando realmente era una designación política. Queremos saber lo que ha ocurrido, y la mejor manera de saberlo no es hacer ruedas de prensa, es preguntárselo al ministro de Economía en el Congreso".

Según ha podido saber Libertad Digital, Ciudadanos forzará una votación al inicio de la reunión, prevista para las cinco de la tarde, con el objetivo de que primero se hable del caso Soria y luego de las cuestiones generales de economía, lo que evitaría que las explicaciones del ministro en funciones se produzcan a última hora. Algo que iría, consideran en la formación naranja, en perjuicio de la repercusión de la comparecencia.