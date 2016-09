Vara agradece el apoyo de los críticos y amenaza con "seguir diciendo lo que pienso"

Apenas unos días después de denunciar las críticas y el desprecio recibido de la dirección socialista y tras el respaldo abrumador de los críticos en Twitter, el barón y presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha querido agradecer la campaña orquestada en su favor y por la defensa de la libertad de expresión.

"Yo agradezco mucho todas las pruebas de cariño como respeto las de desaprobación. He sido siempre muy tolerante y muy comprensiva siempre con la crítica", dijo tras quejarse de quienes le han atribuido intereses ocultos: "han dicho por ahí que yo quería no se qué y no se cuanto…".

"Ya lo he dicho en muchas ocasiones. Soy una persona absolutamente leal con mi secretario general y el resto de mis compañeros, pero la lealtad exige decir lo que pienso", ha aclarado un Vara que asegura que seguirá en la misma línea de lealtad: "yo creo que en un momento difícil como el que estamos atravesando, no se si España se puede permitir el lujo de demasiados silencios".

El extremeño ha explicado que "personalmente, no aspiro a más que ayudar y contribuir a que el problema en nuestro país se resuelva y que España pueda tener un Gobierno y un horizonte más despejado de lo que lo tiene en estos momentos. Habrá quien lo entienda y habrá quien no lo entienda", señaló desde Extremadura en referencia a las críticas recibidas por Isabel Rodríguez, miembro de la Ejecutiva de Pedro Sánchez.