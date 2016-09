"Me consta que hay muchos en el PSOE que le quieren cortar la cabeza a Pedro Sánchez. Discúlpenme la dureza de la metáfora", así ha respondido Pablo Iglesias este jueves en Zaragoza a la pregunta de cómo ve la situación del líder de los socialistas.

"Yo he felicitado en varias ocasiones a Pedro Sánchez por mantener su 'no' al PP. Lo que pasa es que ese 'no',sin un paso más, se convierte en repetición electoral. Yo esperaría que Pedro Sánchez recorriera el camino valiente con nosotros de formar un Gobierno", ha afirmado el secretario general de Podemos que ha añadido que, "ojalá Sánchez tenga el coraje suficiente para hacer lo que yo creo que sus votantes quieren que haga", que, a juicio de Iglesias, sería pactar con ellos. Pero, el líder morado no tiene muchas esperanzas de que esto suceda ya que "algunos en el PSOE pretenden atarle las manos".

Pero, a pesar de que le "constan" las dificultades de Sánchez, Iglesias no ha perdido la oportunidad de meterle más presión: "El que tiene que elegir es el PSOE. Si se repitieron las elección en en junio fue porque el PSOE no quiso elegir. Si se vuelven a repetir en el mes de diciembre será porque el PSOE no se ha decidido". "Soy consciente de que un Gobierno de Unidos Podemos con los socialistas que tenga que buscar el apoyo para la investidura de Convergència y ERC es difícil pero creo que, hoy por hoy, es la única alternativa viable. Si no están dispuestos a intentarlo que digan abiertamente que quieren que se repitan elecciones. Nosotros estamos dispuestos a arrimar el hombro", ha sentenciado.

Las crisis de los demás

Iglesias, que vive en estos momentos inmerso en una grave crisis entre 'pablistas' y 'errejonistas' por el liderazgo del partido en la Comunidad de Madrid, ha preferido valorar los problemas que se viven en otras formaciones y no en la suya. "Desde luego, el espectáculo del PSOE en su situación interna no es bueno. Hemos visto a Felipe González, a Rubalcaba a Zapatero, a Borrell... diciendo que el PSOE tiene que facilitar un Gobierno del PP, pues desde luego no es un espectáculo edificante", ha afirmado.

Y ha intentado restar importancia a sus problemas: "Íñigo (Errejón) y yo podemos tener diferencias políticas pero no estratégicas. Creo que es bueno que en las formaciones políticas haya debates y que, incluso, se confronten dos maneras de entender lo que tiene que ser Podemos, la relación con el PSOE, con los movimientos sociales. Pero eso es una cosa y otra es lo que estamos viendo en el PSOE, en el que vemos a muchos dirigentes decir abiertamente que tiene que gobernar el PP. Con Podemos no hay ninguna duda, pensemos lo que pensemos, todos tenemos clara una cosa: con el PP ni a la vuelta de la esquina".

En Zaragoza

Pablo Iglesias ha acudido a Zaragoza para acompañar a Violeta Barba en su nombramiento como presidenta de las Cortes de Aragón, en sustitución del socialista Antonio Cosculluela. El líder de Podemos ha estado acompañado por el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique y por su Jefa de Gabinete, Irene Montero.

Barba ha sido nombrada después de que Cosculluela anunciara el pasado mes de julio su renuncia a este puesto para dedicarse de lleno a la Alcaldía de Barbastro. Tras varias negociaciones, finalmente el PSOE aceptó que la candidata Podemos se convirtiera elegida presienta de las Cortes aragonesas para mantener el acuerdo firmado por PSOE, Podemos, CHA e IU que hizo a Javier Lambán Presidente del Gobierno autonómico. Podemos, por su parte, firmaron el Acuerdo para el impulso de las políticas progresistas, por el que negociarán las leyes de carácter social y los Presupuestos de 2017.