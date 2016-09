Un grupo de manteros golpeó el pasado jueves a dos agentes municipales cuando les apercibieron por vender bolsos y ropa junto a una conocida macrotienda de la Gran Vía madrileña. Así informaron días después a Europa Press fuentes policiales.

Uno de ellos fue golpeado en la cara; el golpe le llegó a romper las gafas. El otro agente recibió un puñetazo en el ojo izquierdo. Dos dotaciones del Sámur acudieron al lugar de los hechos y atendieron a los dos policías heridos.

Preguntada por estos hechos en la rueda posterior a la Junta de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo municipal le ha restado importancia, negando incluso que estas agresiones hubieran tenido lugar, y posicionándose del lado de los manteros. "Para no ser alarmistas -porque es un tema con el que tenemos que tener mucho cuidado- no, no es cierto que fueran golpeados. Sencillamente se produjo, como se produce con otros cuerpos policiales en las detenciones, la persona detenida no está muy contenta de ser detenida y en esos procesos se producen forcejeos, que es algo muy distinto de que dos personas golpeen a un agente municipal. Hay que ser cuidadosos con los términos para no generar alarmas que no son tales".

"Echamos de menos que Carmena nos defienda"

"Es una auténtica vergüenza", lamenta en declaraciones a Libertad Digital el portavoz del Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM), sindicato mayoritario. "Echamos de menos que la alcaldesa defienda la actuación de su Policía", manifiesta Julián Leal. "¿Qué hacemos si no somos defendidos ni por la alcaldesa?", lamenta.

"No descarto que el día de mañana, si resulta herido un mantero, en uno de esos forcejeos, el Ayuntamiento se persona contra la Policía", señala Leal, que recuerda el bochornoso episodio de las rumanas humilladas por hinchas del PSV en Madrid. El Consistorio "expedientó a los agentes que se encontraban en las inmediaciones por no intervenir, cuando no se aconsejaba dicha intervención hasta que llegaran refuerzos: eran dos policías frente a 80 borrachos".

Leal recuerda que alrededor de los manteros hay "auténticas mafias", además de carteristas y timadores varios que se congregan en las inmediaciones. Desde el Ayuntamiento no han dado la orden de no intervenir, pero sí está desactivando estas actuaciones. Y es que los agentes cada vez son más reacios a hacerlo. "No hay efectivos suficientes". Son necesarios "seis u ocho policías para hacerlo con un mínimo de seguridad". Pero si en vez de reforzar los efectivos en este tipo de operaciones "nos ponen a vigilar" los puntos limpios, que no se tire basura al suelo… "Solo nos quedan que nos den una fregona y un cepillo para barrer las calles de Madrid".