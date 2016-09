Teresa Rodríguez prepara para Iglesias la purga de los 'errejonistas' en Andalucía

Podemos ha iniciado este jueves una nueva batalla entre los 'pablistas’ y los 'errejonistas'. Al partido morado se le abre un nuevo frente, en esta ocasión, en Andalucía. La cúpula de la formación morada dio hace unos días a sus direcciones autonómicas el permiso para que, si lo consideraban oportuno, iniciasen una renovación de sus órganos como está sucediendo ya en la Comunidad de Madrid. Y la secretaria general del partido en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha decidido abrir este proceso en su comunidad.

En una carta publicada por sorpresa en la página web Podemos Andalucía, Rodríguez ha anunciado que pretende celebrar una "asamblea" en la que se renovará la cúpula autonómica del partido. Cabe destacar que la dirección andaluza de Podemos es muy convulsa. En ella, conviven varios sectores del partido entre los que están los anticapitalistas, representados por la propia Rodríguez, y los más cercanos a Íñigo Errejón, entre los que se encuentra el exsecretario de Organización del partido, el cesado por Iglesias, Sergio Pascual.

Esta iniciativa de Rodríguez tiene un fin claro: acabar en "su" dirección con los miembros del partido cercanos al número dos de Podemos, que, en estos momentos tienen una importante representación.

Explican desde el partido que, en el momento que se inicie un nuevo proceso, los más probable es que el 'equipo' de Rodríguez, apoyado por Pablo Iglesias, se postule frente a Pascual y los suyos. La secretaria general andaluza, dicen, "tiene las de ganar".

La carta de Rodríguez

Para dar comienzo a esta contienda, Rodríguez ha redactado una carta que ha publicado en la página web andaluza del partido en la que asegura que "aprovechando la oportunidad que desde la organización a nivel estatal se nos da de llevar a cabo procesos autonómicos no tutelados por una asamblea estatal considero que es el momento de convocar nuestra II Asamblea Andaluza".

La dirigente andaluza de Podemos explica en una serie de puntos cuáles son sus razones para dar este paso. Y aunque no menciona directamente a Pascual sí que deja claro que "el acuerdo que dio lugar al Consejo Ciudadano y al Consejo de Coordinación salientes, en el que esta secretaría general no tuvo nunca mayoría, da signos de claro agotamiento. Mientras teníamos procesos electorales que organizar la inercia y, por qué no decirlo, la responsabilidad, han sido la pauta, sin embargo y salvo honrosas excepciones, las áreas de elaboración y los procesos territoriales intermedios a nivel de provincia y comarca han caminado de forma muy insuficiente y conflictiva".

En uno de los últimos párrafos de la misiva llega a afirmar que el "motivo más doloroso" por el que ha tenido que iniciar este proceso ha sido que "las normales, legítimas y deseables diferencias políticas internas en pocas ocasiones se han expresado abiertamente en los órganos aunque sí lo han hecho en espacios informales trascendiendo en no pocas ocasiones a la prensa a través de filtraciones anónimas o de grupos sin rostro que manipulando sistemáticamente la información que faltaba se han propuesto desmoralizar a nuestra gente y paralizar el trabajo colectivo y el crecimiento de Podemos en Andalucía".

Así, en unos días, se iniciará este proceso que se sumará al de la Comunidad de Madrid donde el sector próximo a Errejón, encabezado por Rita Maestre y Tania Sánchez, se enfrentará, entre otros, a la propuesta 'pablista' representada por Ramón Espinar.