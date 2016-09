La portavoz del Gobierno de Manuela Carmena se ha puesto en contacto con al menos dos sindicatos de la Policía Municipal para disculparse por sus declaraciones de este jueves, en las que negó que dos agentes municipales hubieran sido golpeados por unos manteros, tal y como sostiene la Policía, sino que únicamente se produjo un "forcejeo". Los sindicatos policiales solicitaron unánimemente que se retractara de esas palabras o que dimitiera.

Rita Maestre no rectificó tras la rueda de prensa. En un tuit contestando al PP, que le afeaba en esta red social sus palabras, la edil de Ahora Madrid reiteró lo dicho. Ahora, y el mismo día en que la alcaldesa se ha reunido con manteros en el Ayuntamiento, la portavoz municipal ha llamado a alguno de estos representantes sindicales.

Así lo ha confirmado a esRadio el portavoz de la Asociación Policía Municipal Unificada (APMU), Carlos Bahón, quien no obstante le ha trasladado a Maestre el deseo de su asociación de que estas disculpas las realice públicamente. En la misma línea se ha manifestado José Francisco Horcajo, del sindicato policial CSIT-UP.

Por su parte, el responsable del área local de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Víctor Martínez, ha afeado el encuentro de Carmena con este colectivo de inmigrantes. "Lo que tenían que haber hecho es reunirse con los agentes" heridos, ha declarado en Es la tarde de Dieter. "Es irresponsable", ha subrayado.

"Encima de pasar lo que ha pasado reciben a los manteros sin haber preguntado siquiera por el estado de salud" de los dos agentes golpeados, ha dicho por último el portavoz del sindicato mayoritario de Policía Municipal en Madrid, CPPM, Julián Leal, quien ha dejado abierta la posibilidad de emprender medidas de protesta.

"No hay motivo para pedir" la dimisión de Maestre

Poco después, Manuela Carmena, a preguntas de la prensa, ha dicho que "ha pedido" el atestado policial para averiguar qué ha ocurrido pero que "todavía" no lo ha "podido ver". Preguntada por qué le parece la petición de dimisión que habían realizado estos sindicatos de manera unánime, la regidora ha contestado: "Si hablaran con ella [con Rita Maestre] y conmigo se darían cuenta de que no hay motivo para pedirla. Ella ha dado una versión, que es la primera versión de la que hemos tenido conocimiento, pero las dos quedamos de acuerdo en que antes de dar una versión definitiva ver el atestado, que no hay cosa mejor que ver un atestado y después hablar con unos y con otros de los implicados".

"Lo importantes es el atestado –insistió- que es donde se refleja la versión policial del incidente y es lo que estoy intentado ver cuanto antes".

Además, Manuela Carmena –que explicó y defendió su reunión de esta mañana con los manteros- confirmó que también se va a reunir con la Policía.