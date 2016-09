Guerra en la familia Quer: se filtran los mensajes que Diana envió a su madre este verano

Diana Quer lleva casi un mes desaparecida. Poco se sabe de la investigación, envuelta en secreto de sumario. Pero sí ha evidenciado desde entonces la mala relación de su familia. Días después de la marcha de la joven de 18 años, se hizo público un episodio protagonizado por su madre, su hermana pequeña [Valeria] y ella misma: al parecer una fuerte discusión entre las tres terminó con Diana López-Pinel y Valeria en el centro de salud de A Pobra, municipio del que Diana desapareció y en donde veranea con su familia.

Este hecho fue decisivo para que, en plena desaparición de su hija mayor, un juez retirara a la madre de Diana la custodia de su hija menor, de 16 años, que pasó a estar desde entonces al cuidado de su padre. Ambos -Juan Carlos Quer y Diana López-Pinel- mantienen desde ese momento una guerra de manera pública y notoria.

"Esta decisión -sobre la custodia- llega muy, muy tarde", puesto que "debería haberse tomado hace mucho tiempo", llegó a declarar a los medios el padre de las dos hermanas sin dar más detalles. Desde ese momento, varios son los episodios filtrados a la prensa que tienen a Diana y a Juan Carlos Quer como protagonistas.

La semana pasada, El programa de Ana Rosa, informó de que la joven desaparecida denunció a su padre el pasado mes de mayo por no dejarla ponerse en contacto con su madre. "Le dije que quería hablar con mi madre. Él no quería y me quitó el móvil". Juan Carlos Quer escondió el dispositivo y llevó a Diana Quer al salón. "Me enseñó un vídeo donde se veía cómo las madres manipulan a sus hijos para que no hablen con su padres". Y la joven también denunció que su padre le leyó frases de un libro en el que "se explicaba cómo era vivir con un psicópata". Poco después, la joven relata que sonó su teléfono y que ella insistió en hablar con su madre, pero el progenitor se lo impidió. "Me dijo que no, que mi madre era una psicópata y que no hablase con ella. Me dijo que no me iba de allí. Que en su casa estaba mejor que en la de mi madre". Al final de la declaración, la joven explica que su padre le dio un valium antes de dormir.

Este lunes -también El programa de Ana Rosa en Telecinco- ha publicado los mensajes que Diana envió a su madre este verano mientras estaba pasando unos días con su padre y su hermana en Ibiza. "A ver si consigo volver ya. Otro día más con ellos no aguanto. Hablan a escondidas mías. Quiero volver ya", era uno de ellos. En otros, la adolescente le decía a su madre: "Te quiero mamá. Estate tranquila que mañana estoy ya allí. Ahora papá me está castigando dejándome de hablar. ¡Qué horror! Hoy me ha agarrado del brazo y me ha bajado del coche. Flipas", le escribía Diana un día antes de volver de Ibiza. "Yo lo que tengo claro es que no me voy a vivir con papá, que voy a estar contigo. Que Valeria haga lo que quiera", le aseguraba en relación al contencioso por la custodia de ambas.

Mensajes que únicamente vendrían a demostrar las discusiones familiares y quejas de una adolescente en un momento bastante crítico para las dos hermanas: la separación de sus padres.