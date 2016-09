Hace quince años alzaba conjuntamente las manos de Jaime Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terreros, después impulsó UPyD, que ha tenido un representante en el Parlamento de Vitoria las dos últimas legislaturas y este lunes, en el inicio de la recta final de la campaña vasca, se ha fundido en un abrazo con Albert Rivera en el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde ha pedido el voto para Ciudadanos el próximo domingo, en una de las citas más difíciles de los últimos tiempos para el partido centrista. Fernando Savater ha contestado a los ataques de Rosa Díez sin citar a la antigua líder magenta, pero dejando claro que ese color y el naranja están intrinsecamente unidos: "Es evidente que para quien haya sido una persona de UPyD, lo más próximo es votar a Ciudadanos y no abstenerse o quedarse en casa".

Sus palabras sonaban como un resorte al término del acto de respaldo al candidato de Ciudadanos, Nicolás de Miguel. Enseguida el exeurodiputado de UPyD, Francisco Sosa Wagner, también víctima de las invectivas de Díez por su asistencia al coloquio-mitin, afirmaba: "Voten a las candidaturas de Ciudadanos". Con sonrisa irónica, Albert Rivera remataba: "Yo no voy a decir lo contrario".

Las 'batallas' de un constitucionalista catalán

Antes, Rivera había adoptado el insólito papel –para su edad- de 'abuelo cebolleta' del constitucionalismo, recordando cuando conoció a Savater en 2006, en la presentación en el Tívoli de Barcelona de la entonces plataforma Ciutadans de Catalunya o cuando Sosa Wagner participó en 2007 en un acto del entonces incipiente partido en Madrid. Las escuetas posibilidades de Ciudadanos en las urnas en el País Vasco (igual que en Galicia) devuelven a Rivera a su primera etapa político, que no ha dudado en recordar en Bilbao: "El papel que hicimos en Cataluña, salvando las distancias, es lo que nos tocaría construir aquí".

Un papel que el hoy líder del cuarto partido de España recordaba así: "Supimos romper el marco mental de los nacionalistas, algunos se sorprendían: no decíamos nación, decíamos comunidad autónoma, hablábamos en catalán y en castellano, sin complejos". Aunque ha señalado también el punto de inflexión que se produjo años después: "En 2012 fue clave que dimos un cambio, decidimos que no íbamos a ser una minoría sino a construir una alternativa, en cuanto cambiamos el chip empezamos a competir electoralmente". Lo mismo que, a su juicio, debería hacer el constitucionalismo en el País Vasco, recordando la experiencia fallida de Mayor Oreja y Redondo y la exitosa de Patxi López con el apoyo del PP: "Un día gobernaremos los constitucionalistas otra vez. Si nuestro objetivo no es apuntalar al PNV, que es el proyecto del PSE en este momento, si el objetivo no es pedir perdón por ser del PP".

Ganar al PNV, ser alternativa a Bildu

Para Rivera, el fin del terrorismo de ETA "no es suficiente" ya que, "hay que defender la libertad". El líder centrista dejaba clara su voluntad de alternativa en Euskadi: "Hay que decirle al PNV que les queremos ganar, hay que decirle a Bildu que queremos ser una alternativa".

La única posibilidad de Ciudadanos para entrar en el Parlamento de Vitoria es lograr un escaño por Álava, precisamente el que obtuvo UPyD en 2009 y 2012. Algunas encuestas dicen que es posible y que se logre o no, como reconocía el propio Rivera, podría ser cuestión de muy pocos votos.