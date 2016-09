Ussía exige al Rey que retiré el título al conde de Godó como hizo con su hermana

El Mundo dice que "los votantes del PNV prefieren que no respalde la investidura de Rajoy". Federico Jiménez Losantos está seguro de que "iremos a votar el 18-D" y ya lleva cinco jamones apostados. Lo cree porque, dice, "los partidos políticos han corrompido el sistema representativo hasta tal punto que bastan dos personas, poco apreciadas en las encuestas y en sus propios partidos, para convertir su dominio de las listas electorales en una votación sin fin, con los ciudadanos convertidos en cobayas hasta ver cuándo se agotan de votar a cuatro partidos y vuelven a votar a dos. Es indudable que bastaría que Rajoy ofreciera otro candidato del PP para que ese gobierno que dice tan necesario se formara. Y bastaría que Sánchez se abstuviera y dejara gobernar un año a los 170 diputados de PP, C's y CC, reservándose una moción de censura si fracasa, para que en octubre hubiera Gobierno y hasta el PSOE tuviera un líder de fuste. Pero la lógica interna, despótica y caudillista, de los partidos lo hace imposible". Como aciertes te vas a hartar de comer jamón, Federico.

El País trae una entrevista con Núnez Feijoo. "La corrupción nos costó tres millones de votos por actuar tarde". Y le atiza una encuesta vasca a Pedro Sánchez. "Los vascos renuevan el apoyo a Urkullu y castigan al PSE". En el editorial sigue con su ensalada de tortas al líder socialista. "El partido encabezado por Pedro Sánchez se encuentra en riesgo de franco retroceso tanto en Galicia como en Euskadi. Si las urnas arrojan resultados como los observados por las encuentras de Metroscopia, la posición del secretario general del PSOE quedara seriamente comprometida, puesto que los candidatos y la orientación de las campañas están en sintonía con el líder. Una caída en votos y escaños daría alas a los sectores internos del PSOE que consideran equivocada la línea adoptada por Sánchez, por más que este quiera buscar chivos expiatorios entre los que no han respetado el tiempo de campaña con sus criticas". Pues Pedro lleva dos elecciones cayendo en votos y escaños y a nadie se le han visto las alas. A ver si van a ser gallinas.

ABC entrevista a De Guindos. "La falta de Gobierno ya pasa factura a la economía". Isabel San Sebastián tiene una pregunta para Pedro. "¿Quo vadis, Pedro Sánchez?". Dice Isabel que algunos ingenuos del PP "confían que al final de su brazo a torcer", pero ella no es "tan optimista". "La política española ha dejado de pensar en el interés general para centrase en el personal de unos cuantos iniciados. Básicamente los líderes y sus guardias pretorianas". Ignacio Camacho atisba indicios de vida en el PP. "Todavía no se trata de un conflicto, pero sí de una incipiente cada vez más visible disidencia (...) Este grupo, con clara vocación de relvo entiende que las expectativas de mayoría depende de la capacidad del partido para sintonizar con la sensibilidad del electorado joven que lo ha abandonado harto de abusos". Y anda Rajoy, pasándoselo pipa, contemplando "la inquietud de jóvenes con una cierta condescendencia de viejo marino ante grumetes asustados por una tormenta".



La Razón afirma rotundo que "Rajoy cuenta con el apoyo de Rivera si el PSOE exige su cabeza". Dice que "tiene el compromiso de C's de que no negociara la retirada del líder del PP aunque lo exija el Comité Federal Socialista para dar la abstención en una posible investidura tras el 25-S". Esto se llama ponerse la venda antes de la herida. En el editorial, Marhuenda presiona a los que hace pocos meses llamaba muleta del PSOE. "Si el partido de Rivera apoyó a Rajoy en el debate de investidura, no se podría entender que ahora diese por muerto el pacto solo por cumplir una exigencia de Sánchez, que tampoco asegura desbloquear la situación". Bueno, no lo podrías entender tu, Marhuenda, eso seguro. "Todo hace pensar que el camino recorrido por la formación naranja tiene una base solida en los acuerdos alcanzados con el PP". Y no le llama muleta del PP. Julián Cabrera busca "a Susan desesperadamente". "Va aumentando en Atocha el comité de bienvenida a la pasajera que ha deshojado su margarita para partir de de Santa Justa". Pues al AVE le va a costar una pasta, lleva meses de retraso.

Y Ussía de quien pide la cabeza es del conde de Godó. "El Rey concede los títulos y las grandezas, y es el único que puede revocarlas. Y el Rey tiene que estar enterado de que algunos nobles no se están comportando con la lealtad y la dignidad que se exige a quienes disfrutan de un privilegio nominativo. Si a la Infanta Cristina se le revocó su Ducado sin estimar su presunción de inocencia, el Rey debe informarse de la responsabilidad que han adquirido contra España y la Corona algunos de sus nobles (…) El papel y las grabaciones radiofónicas no necesitan de más argumentos (…) El rey debe ser informado de lo que sucede en el grupo de comunicación más influyente del nordeste. Y decidir, al menos, ser tan contundente como ha sido con su hermana. Jugar a dos bandas con la independencia de Cataluña es una infamia". Pues no le falta razón a Ussía.