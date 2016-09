Carmena se inspiró en Millán-Astray para crear su radio

"El nacionalismo catalán lleva su desacato a las puertas del Supremo" dice El Mundo sobre la declaración de Homs por la pseudoconsulta del 9-N. El editorial se queja de que "Homs convirtió su declaración en una acto de agitación y propaganda del secesionismo, rodeado de la plana mayor de la antigua CDC y de dirigentes nacionalistas de otros partidos". Vamos, lo de siempre. Homs largó el típico discurso victimista, que si la fiscalía es "el brazo armado del PP", que es un "proceso político", bla, bua, bla, bua. "Que Homs convirtiera su declaración de ayer en un mitin político proseparatista, además de una burla al tribunal, es la enésima constatación de la deriva política del antaño nacionalismo moderado catalán". Despierten, ya he terminado. Más entretenida está Emilia Landaluce, que nos habla de Radio Carmena. "Manuela Carmena ha fundado una radio. ¡Como Millán-Astray con Radio Nacional de España! En principio, se iba a llamar M21 (en alusión a la M de Madrid y a los 21 distritos de la capital) e iba a ser autosuficiente pero ya sabemos que costará a las arcas del Ayuntamiento cerca de un millón de euros al año. Lo cierto es que la emisora -Jiménez Losantos ya la ha bautizado como Radio Gagá por alusiones seniles- era un antiguo proyecto del faraón Ruiz Gallardón", pero con la crisis se fue a la porra. Y estos son los que hablaban de TeleEspe, hay que jorobarse con los que venían a limpiar.

El País abre con una entrevista a Urkullu. "La independencia en el siglo XXI es hablar de imágenes del pasado". La foto es para la parafernalia separatista de ayer. "Homs, tras declarar en el Supremo: 'La sentencia ya está dictada'". No editorializa sobre el tema, pa qué. Heriberto Cairo, decano de la Facultad de Políticas de la Complu, cuna de los podemitas, se pregunta "¿por qué no son capaces de articular el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos un acuerdo de gobierno en torno a la regeneración política -y moral- de la Administración y la vida publica? Esa es la demanda ciudadana y desde luego pocos electores entenderán que vuelvan a dejar pasar la oportunidad". Que le pregunte a Pablo Iglesias. Si hubiera apoyado el pacto PSOE-Ciudadanos de la legislatura pasada ahora tendríamos gobierno. Pero claro, él tenía otros planes. Javier Ayuso se pregunta sobre el futuro de Pedro Sánchez si se produce lo que llama el "sorpasiño y el sorpasoak". "¿Aguantará Sánchez el tirón si fracasa en dos comunidades autónomas en las que los socialistas han llegado a gobernar? La respuesta es difícil". Pues si es difícil para Ayuso, yo ni lo intento.

ABC dice que "Homs convierte su defensa en un ataque insolente a los poderes del Estado". Habrá que darle unos azotitos. Dice el editorial que "Homs se envalentonó ante las cámaras diciendo que se rebelará para no acatar las resoluciones judiciales". Ya le gustaría a él que hubiera alguna resolución judicial. "La grotesca sobreactuación con que Homs y el independentismo quisieron cargar las tintas -acudiendo al Supremo en tropel- fue la teatralización de un fraude". ¿Y cuándo no hacen teatro los independentistas? Ignacio Camacho dice que lo de Homs fue purita fanfarronería. "En la calle, arrogantes soflamas de desobediencia. Dentro, ante los ropones, con sus sillas de rojo respaldo alto, se comportan con cautela de justiciables acojonados. Frente al juez, silencio para no autoinculparse. ¿Desobedientes? No, señoría, cómo puede usía ni siquiera pensarlo. Eso son calentones retóricos, cháchara para fanáticos. Porque una cosa es ser portavoces del destino manifiesto de la nación oprimida y otra jugarse una condena por asumir esa privilegiada condición con demasiado entusiasmo. El martirologio no hay que llevarlo tan lejos". No vaya a ser que se queden sin cobrar, cosa que dudo.

La Razón se rasga las vestiduras. "Desafío total a la Justicia". Hay que admitir que es difícil decir algo nuevo sobre las payasadas de estos engañabobos. "Los líderes catalanes buscan la confrontación directa con las instituciones del Estado. Ellos son los que decidieron saltarse las leyes. Rompieron con la igualdad de todos los ciudadanos", dice el editorial tomándolos en serio. Y Federico puede ganar el sexto jamón. Alfonso Rojo dice que "me he apuntado a la tesis de que no habrá terceras elecciones". Hala Federico, como la cosa siga así los regalos de Navidad te salen gratis.

La Vanguardia nos cuenta que por fin han hallado un nombre para Convergencia. "El Partit Demòcrata Català añade 'Europeu' al nombre". No sé para qué le dan tantas vueltas, le vamos a seguir llamando Convergencia. El partido de Pujol. El del 3%. Que aunque la mona se vista de seda mona se queda.