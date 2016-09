Fernando Páramo respondió hoy a las descalificaciones vertidas ayer por Rajoy sobre Ciudadanos al tratarlos de "pandilla". "Si nosotros somos una pandilla, ellos son una banda, no hay más que ver cómo van desfilando por los juzgados", dijo Páramo en Al Rojo Vivo.

El portavoz de Ciudadanos consideró que es bastante complicado llegar a acuerdos con alguien que hace este tipo de declaraciones despectivas hacia sus posibles socios y recalcó que su partido respeta por igual a todas las formaciones políticas y nunca se referiría en esos términos a sus adversarios políticos.

Páramo hizo un nuevo llamamiento al acuerdo entre PP y PSOE. "Es muy fácil entenderse con los que piensan lo mismo que tú, lo difícil es hacerlo con quien piensa diferente. A Pedro Sánchez sólo le votaron los suyos y a Rajoy, lo mismo".

Sobre el papel de Podemos dijo que lo suyo es "votar no a todo. Votó no a Sánchez y votó no a Rajoy, sólo ha llegado a acuerdos con IU, los suyos" por lo que es muy difícil entenderse con ellos.