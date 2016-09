El Gobierno de Carmena tacha de "minoritaras" las diez agresiones de 'manteros' a policías en 2016

El delegado de Seguridad, Salud y Emergencias del Gobierno de Manuela Carmena dio cuenta este martes en comisión de los asuntos que atañen a su concejalía, más concretamente de la problemática con los manteros, la polémica generada tras las declaraciones de Rita Maestre y los problemas de inseguridad.

Javier Barbero se puso del lado de los policías que el pasado 8 de septiembre fueron agredidos por un grupo de manteros cuando les apercibieron por vender bolsos y ropa junto a una conocida macrotienda de la Gran Vía madrileña. Uno de ellos golpeó a uno de los policías en la cara, rompiéndoles las gafas; y otro vendedor dio un puñetazo al otro agente cerca del ojo izquierdo. "No dudo de las declaraciones de los policías, no las pongo en duda ni una coma", afirmó. No obstante, justificó a su portavoz Rita Maestre señalando a Emergencias, como ella ya hizo. "Se basó sólo en la información que le fue transmitida por los servicios de emergencias. Le faltaban otros datos, que yo sí tengo".

Barbero indicó que la Policía Municipal ha sufrido diez agresiones por parte de los manteros en el distrito Centro en lo que va de año, un "minoritario" 0,4% de las 2.399 intervenciones llevadas a cabo por los agentes. "Es una cuestión minoritaria, pero no quiere decir que no sea preocupante". No opina lo mismo Ahora Madrid que mientras la Comisión seguía su curso contestaba así por Twitter a Ciudadanos:

Hola @CsMadridCiudad, cuidado con criminalizar a todo un colectivo por sólo un 0,4%.😕 #ComisiónSeguridad pic.twitter.com/93uVBbBnRc — Ahora Madrid (@AhoraMadrid) September 20, 2016

El portavoz del sindicato mayoritario de la Policía Municipal (CPPM), Julián Leal, que acudió a la comisión, no quedó satisfecho: considera que este apoyo explícito a los agentes debe ser público y no en la comisión del ramo, de la misma manera que reclaman unas disculpas públicas por parte de Maestre.

Además, Barbero aseguró que las intervenciones policiales en materia de venta ambulante han aumentado este año en un 24% respecto a 2015. En el primer semestre de este año se han producido 2.399 frente a las 1.960 del mismo periodo del año pasado.

"Los derechos de todas las partes"

"La situación es compleja. Muchas de estas personas [en referencia a los manteros] están en situación irregular, otras muchas han podido regularizar su situación" y además "están en una situación de exclusión importante", declaró Barbero. Así, desde el Ejecutivo municipal, tienen una "enorme preocupación" por este colectivo "extremadamente vulnerable" y "también por la garantía de los derechos de todos los vecinos y vecinas de Madrid. De todas y de todos. Por otra parte, tenemos unas ordenanzas municipales que este Ayuntamiento quiere seguir haciendo cumplir. No ha dimitido nunca de esa responsabilidad", afirmó.

"Es una situación muy compleja -reiteró Barbero- que afecta por un lado a los derechos de los ciudadanos como viandantes, como consumidores; afecta a esos pequeños comerciantes, también, establecidos legalmente; afecta a la gestión del espacio público y la movilidad; afecta también a algunos repuntes preocupantes de racismo y de xenofobia; afecta a organizaciones delictivas que distribuyen ese tipo de productos; afecta a procesos de criminalización que creo que son muy lacerantes porque se considera delito y no falta de cara a estos vendedores; afecta también a la necesaria intervención policial y a la proporcionalidad de la misma; afecta también a esa sistemática desigualdad en grandes regiones de nuestro entorno", relató el delegado para a continuación subrayar que la intervención no puede ser exclusivamente policial sino que también tienen que aplicarse esas medidas sociales que quiere impulsar el Gobierno de Carmena. "Es importante tener en cuenta los derechos de todas las partes", subrayó Barbero.

"Equiparan a los infractores con quienes cumplen la ley", le reprochó más tarde el portavoz adjunto del PP, Íñigo Henríquez de Luna, quien tachó de "esperpento" todo lo protagonizado hasta ahora por su Ejecutivo en lo referente a este plan de choque contra la venta ilegal. El popular dijo estar a favor de una "inmigración ordenada", pero no por "alentar" una "desordenada" como hizo la alcaldesa con sus declaraciones sobre la valla de Melilla, recordó.

El PSOE, por su parte, a través de su concejal Ramón Silva, dijo estar "a favor de que se actúe contra los manteros". Y si bien es partidario de implantar "medidas sociales" avisó de que éstas "no son la solución" a este problema "que ha ido en aumento".

A la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, no le convence este plan de lucha contra la venta ambulante por "errático". "No sabemos lo que se quiere poner en marcha", lamentó por las idas y venidas que han tenido estas medidas desde que se anunciaron.