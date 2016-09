"El miedo" a Podemos provoca una nueva trifulca entre Iglesias y Errejón

La crisis en Podemos se recrudece. Si hasta este martes eran los afines a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón, conocidos como 'pablistas' y 'errejonistas', los que tiraban los trastos a la cabeza. Hoy, son los propios líderes del partido los que han entrado a lo que se ha convertido en un enfrentamiento directo. Eso sí, no ha sido cara a cara, sino vía Twitter.

Este conflicto tiene su origen en el pasado 4 de Julio de 2016. Iñigo Errejón analizaba en los curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial los retos a los que se enfrentaba Podemos tras el fracaso de las elecciones del 26 de junio. Según el número dos del partido, no quedaba "ni mucho menos excluida la posibilidad de que Podemos gobernase en España", pero si lo quería conseguir, el partido tenía que convertirse en "otra cosa". "En un Podemos más predecible, menos sexy y que generara menos ilusión entre los sectores más movilizados pero al mismo tiempo menos incertidumbre y menos miedo entre los sectores que miran con posiciones más retractarias la posibilidad de cambio político".

Este martes, más de dos meses después de aquellas palabras, Pablo Iglesias ha dado a conocer lo que piensa de la tesis de Errejón de "no dar miedo". "Parece que el problema es asustar a los creadores de opinión, dicen que no hay que dar miedo. Pues yo os digo una cosa: el día que dejemos de dar miedo a los sinvergüenzas, a los corruptos, a los responsables de las desigualdad, el día que dejemos de dar miedo a los que se enriquecen a costa del sufrimiento de la gente, ese día seremos uno más y ese día no tendremos ningún sentido como fuerza política".

Guerra en Twitter

Errejón no tardaba ni minutos en responder a estas declaraciones del líder de Podemos. Lo hacía vía Twitter. "A los poderosos ya les damos miedo, ese no es el reto. Lo es seducir a la parte de nuestro pueblo que sufre pero aún no confía en nosotros", afirmaba.

Parecía que esta salida de tono de los líderes de Podemos iba a terminar ahí, pero no ha sido así. Iglesias ha vuelto a responder a Errejón: "Sí compañero pero en junio dejamos de seducir a 1 millón de personas. Hablando claro y siendo diferentes seducimos más", ha escrito en la red social.

Sí compañero @ierrejon pero en Junio dejamos de seducir a 1 millón de personas. Hablando claro y siendo diferentes seducimos más — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 20 de septiembre de 2016

Poco a poco, otros dirigentes de Podemos han entrado al trapo. Los más cercanos a Iglesias respondían contundentes a Errejón también por la red social. Irene Montero era una de las primeras asegurando que "seducir es ternura con los de abajo y dientes afilados con los de arriba. Ayudar a los más a sacudirse el miedo".

Seducir es ternura con los de abajo y dientes afilados con los de arriba. Ayudar a los más a sacudirse el miedo https://t.co/DmEwprTFMP — Irene Montero (@Irene_Montero_) 20 de septiembre de 2016

Rafael Mayoral y Juan Carlos Monedero seguían sus pasos:

David no venció a Goliat haciéndose el simpático. Implacables en el combate, generosos en la victoria. #FuerzaPlebeya — Rafa Mayoral (@MayoralRafa) 20 de septiembre de 2016

.@ahorapodemos no se hizo un hueco riéndole las gracias al 1%. Siendo plata en desigualdad por culpa del PP y el PSOE. ¿Seguimos sonriendo? — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 20 de septiembre de 2016

Tras estos mensajes, se ha desatado la polémica. Viendo lo que habían provocado con sus mensajes en la red social, Iglesias ha intentado calmar los ánimos.

Mientras otros se mandan recados subliminales, en Podemos estamos orgullosos de debatir con las puertas abiertas. Ser diferentes es eso — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 20 de septiembre de 2016

Errejón ha contestado inmediatamente a su secretario general:

Sin duda. Llegamos lejos pensando con categorías propias. Debemos seguir haciéndolo para recuperar nuestro país. Seguimos @pablo_iglesias_ 😉 — Íñigo Errejón (@ierrejon) 20 de septiembre de 2016

Otros como Pablo Echenique intentaban ponerle la nota de humor a la polémica.