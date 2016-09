Pablo Iglesias ha protagonizado este lunes su primer mitin en la campaña de las elecciones gallegas. Desde La Coruña, el líder de Podemos ha cargado duramente contra el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de ser "amigo de narcotraficantes".

En un discurso que ha durado diez minutos, el líder de Podemos ha cargado hasta en tres ocasiones contra Feijóo. "El principal problema para la mayor parte de la gente es que la corrupción llega a niveles escandalosos con el señor (José Manuel) Soria, con (Rita) Barberá o con un candidato a la Junta de Galicia que aparecía en una fotografía con un narcotraficante", comenzaba Iglesias sus ataques al popular. Continuaba el dirigente morado asegurando que son unos "sinvergüenzas los que se hacían fotos con narcotraficantes".

Poco después, el líder de Podemos retomaba este tema asegurando que "parece que la política se ha convertido en un problema de tono. No importa lo que digas, no importa lo que hagas, importa el tono con el que te expreses. Porque todo el mundo lo sabe que subirte al yate de un mafioso si lo haces con buen tono, ¿es diferente verdad?", se preguntaba, lo que ha provocado las risas del público. "No es lo mismo decir que recordabas nieve mucha nieve con buen tono que con mal tono", ironizaba Iglesias.

Y no cesaban aquí sus ataques a Feijóo. Minutos después, Iglesias aseguraba: "Usted no solamente es el amigo de los narcotraficantes, es miembro de un partido en el que los casos de corrupción son la norma y no la excepción, y usted es ineficaz", ha afirmado el líder de Podemos.

El líder menos involucrado

Así ha finalizado Iglesias uno de los dos mítines que va a ofrecer en Galicia. El líder de Podemos ha sido el líder político menos involucrado en la campaña para las elecciones del 25 de septiembre. Mientras que Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Albert Rivera han visitado en estos últimos días prácticamente todas las provincias gallegas y vascas, el secretario general de Podemos sólo hizo acto de presencia hasta ahora en un mitin en Baracaldo que tuvo lugar el pasado día 10 de septiembre.

Junto a los actos de este martes en La Coruña y en Vigo, Iglesias habrá participado, por ahora, en sólo tres mítines de campaña. Y, en su agenda, no tiene ninguno más previsto para estos días, ni en Galicia ni en el País Vasco.