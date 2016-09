UPyD se desmarca de los ataques de Rosa Díez a los que se acercan a C's

Rosa Díez está cada vez más aislada. Ya ni siquiera el partido que ella fundó la secunda en sus furibundos ataques a Ciudadanos y a cualquiera que se acerque a ellos. Los insultos a Savater y Sosa Wagner por apoyar al partido de Rivera en la campaña a las elecciones vascas -les llamó traidores y tránsfugas en Twitter- ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Lo que queda de UPyD no comparte estas críticas ni esta actitud. En declaraciones a El País, Gorka Maneiro, diputado de UPyD en el Parlamento Vasco y portavoz del partido en esta comunidad, ha dicho que "no soy partidario de usar ese tono y esos calificativos. Nosotros queremos hacer un discurso positivo y constructivo. Queremos mirar al futuro. Rosa Díez no es de UPyD al día de hoy y queremos marcar nuestra propia forma de hacer. No merece la pena mirar tanto hacia atrás, hacia el pasado, más que para aprender. No es procedente. Son hechos del pasado, que yo mismo critiqué en su momento, y ahora hay que centrarse en el presente".

No obstante, Maneiro ha descartado seguir la senda de Savater y apoyar a Ciudadanos en una comunidad en la que UPyD no se presenta. "Nosotros no pedimos el voto para ningún partido".