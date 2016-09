Los taurinos están cansados de esperar a la justicia. Hace cinco años presentaron un recurso de inconstitucional al Tribunal Constitucional sobre la prohibición de los toros en Cataluña, que aprobó el parlamento de esta comunidad en 2010, y a día de hoy este órgano jurídico no ha emitido un fallo. Tras años de espera, este miércoles se presentaron al Constitucional con 20.000 cartas, firmadas por aficionados de la tauromaquia, que instan que solicitan a la justicia que se pronuncie.

Tras entregar las cartas al tribunal, desde la Fundación Toro de Lidia su patrono Carlos Nuñez aseguró que detrás de esas cartas hay el "clamor popular" de millones de españoles que "defienden el Estado de derecho, la independencia del poder judicial y sostienen que una justicia que es lenta puede ser injusta o no es justicia".

Por su parte, Francisco March, presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña puso el punto de mira en las pérdidas económicas y sobre todo en la "negación de la libertad fundamental de libre elección, la imposibilidad de desarrollar una actividad profesional legal en el resto del país y eso sin contar con la pérdida de trabajos directos e indirectos durante estos seis años".

Al tiempo, José Miguel Moreno, abogado de la Fundación del Toro Lidia afirmó que "la resolución del Tribunal Constitucional es de extraordinaria importancia "para el sector, ya que, una estimación del recurso de inconstitucionalidad supondría un auténtico muro legal para todas aquellas administraciones públicas, incluidas Comunidades Autónomas, que se arrogan competencias que no tienen; no pueden prohibir algo sobre lo que no tienen competencia y además es legal".