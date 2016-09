La polémica generada por M21, la radio municipal que quiere impulsar el Gobierno de Manuela Carmena, es tal que este asunto se ha colado en la rueda de prensa que la alcaldesa de la capital ha ofrecido junto a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, tras la Junta de Seguridad Local. La segunda pregunta de la prensa estuvo dirigida a la regidora para conocer su opinión acerca de las críticas que este proyecto ha despertado entre la oposición.

"Me parece algo absolutamente artificial", afirmó ella. Y es que, según la alcaldesa, "muy al principio, mucho antes de empezar a desarrollar este proyecto hace ya aproximadamente ocho meses, tuvimos una conversación con todos los grupos de la oposición y todos dijeron que les parecía un proyecto maravilloso y que estaban interesadísimos".

Desde un primer momento -continuó relatando Carmena- se les dijo que la radio no era del equipo municipal sino que es una radio de todo el Ayuntamiento. Y estaban todos encantados", reiteró. Así Carmena achacó las críticas recibidas a la costumbre de "utilizar la confrontación", aunque "no tenga ningún sentido".

La radio de Álvarez de Manzano

La regidora, no obstante, quiso subrayar que ésta es una radio creada por el que fuera alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, "pero quien la desarrolló muchísimo fue el alcalde del Partido Popular, [José María] Álvarez del Manzano y que precisamente fue él el que dijo que "la radio era necesaria en la ciudad porque era un hilo de comunicación".

Sin embargo, y a pesar de que comparte estas palabras de Álvarez del Manzano, Carmena señaló que el motivo por el que el Ayuntamiento ha puesto en marcha esta radio fue porque "ya existía, pero no emitía". "Cuando llegué al Ayuntamiento mi sorpresa fue que la radio existía, que toda la estructura estaba, había hasta una plantilla, pero no se trabajaba, no se hacía nada", así que decidió ponerla en marcha. "Es una radio formativa, en primer lugar" y "Madrid necesita trabajo, Madrid necesita nuevos puestos de trabajo, necesita formación y no podemos desperdiciar algo que ya estaba".

Según la alcaldesa las cifras de las que se habla "no son esas" y, en cualquier caso, "hay que contrarrestarlas con lo que ya se gastaba con anterioridad porque ya estaban incluidas esas personas en la plantilla". Para Carmena esta radio es un "proyecto precioso porque va a colaborar a que de nuevo pueda haber oleadas de formación de grandes profesionales en la radio" y para ello contarán con "grandes profesionales" como Luis del Olmo e Iñaki Gabilondo. "Los primeros que lo celebraron fueron ellos cuando se les notificó".

PP y C´s: es "radicalmente falso"

Los representantes de la oposición presentes en la reunión mantenida en la sede de la Delegación del Gobierno escuchaban atentos la intervención de la alcaldesa. Así, cuando la rueda de prensa acabó, todos sin excepción mostraron su malestar por las palabras de Carmena.

"Es radicalmente falso" que la puesta en marcha de la radio municipal contara con "la colaboración y el apoyo" de la oposición, dijo un sorprendido Íñigo Herníquez de Luna, portavoz adjunto del PP, a los medios. "Es cierto que la alcaldesa nos convocó a una reunión para informarnos de los objetivos del equipo de Gobierno pero en absoluto le manifestamos nuestro apoyo, más bien todo lo contrario: el PP está en contra de que se abran nuevos medios de comunicación" públicos y además consideran que es "un instrumento de propaganda", explicó.

Y la mejor prueba de ello, dijo, es que en la "comisión de control sólo está el Gobierno, está la portavoz del Gobierno [Rita Maestre], que no tiene ningún sentido que esté allí, y luego han elegido un director para la emisora [Jacobo Rivero] que es una persona con unos antecedentes políticos que no le señalan como alguien neutral sino que es una persona que se ha postulado públicamente a favor del régimen venezolano".

Así las cosas, desde el grupo liderado por Esperanza Aguirre exigen al Ejecutivo local "dedicarse más a la gestión y menos a la propaganda".

En la misma línea se expresó la portavoz de Ciudadanos. Begoña Villacís explicó que la radio que quiere impulsar la alcaldesa "dista mucho" de la propuesta que presentó a los grupos de la oposición. La edil señaló que efectivamente asistieron a esa reunión, insistiendo en que "un acuse de recibo no es estar de acuerdo" con esa propuesta. Villacís criticó que se quiera poner en marcha este nuevo medio cuando se han despedido a muchos trabajadores de una cadena autonómica en alusión a Telemadrid.

"Si abren un medio, lo pueden hacer. Pero nosotros no participamos de esa idea ni de cómo se quiere hacer. Se nos dijo que no se iba a hablar de política y ahora hay 600.000 euros para pagar a tertulianos. Se nos dijo que no iban a participar políticos ni que iba a ver un consejo regulador. Y ahora se quieren reservar ese organismo y eso no es sano".

"Dista mucho esa propuesta, seguramente bien intencionada, de lo que hoy en día es y dista de cómo se quiere gestionar", recalcó la portavoz de la formación centrista.

Y es que este proyecto no termina tampoco de convencer al PSOE. El concejal Ramón Silva reiteró que se debe garantizar su "transparencia y pluralidad".