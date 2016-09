Rivera: "Los directores de marketing del PP son una maravilla para Ciudadanos"

Cuando en baloncesto se encaja un triple, la mejor respuesta es encestar otra canasta de tres puntos al ataque siguiente. Es lo que ha intentando el equipo de los naranjitos como ha vuelto a decir este miércoles Albert Rivera aludiendo al epíteto con el que los describiese hace una año el portavoz del PP, Rafael Hernando.

El partido naranja ha tardado apenas horas en elaborar un vídeo exclusivamente dedicado a responder al spot del PP vasco en el que enfatizaba la "inutilidad" del voto al partido centrista en el País Vasco, comparándolo con llevar unas chanclas en Groenlandia, una bufanda en Puerto Rico o un paraguas en el Sáhara.

En palabras del presidente de Ciudadanos, que comparecía en rueda de prensa en el Congreso, "los naranjitos no pagamos con la misma moneda". Con sonrisa irónica, Rivera añadía: "Siempre he dicho que los directores de marketing del PP son una maravilla para Ciudadanos. Ya lo hizo Rafa Hernando, no sé si está detrás del vídeo de las chanclas de Groenlandia, pero es de su misma factura".

Un ataque después del apoyo de Savater a Rivera

El agresivo ataque de la candidatura de Alfonso Alonso a la de Ciudadanos que encabeza Nicolás de Miguel se produjo el martes, al día siguiente de que Rivera recibiese en Bilbao el simbólico apoyo de Fernando Savater, el filosofo donostiarra que en 2001 alzase las manos del popular Jaime Mayor Oreja y del socialista Nicolás Redondo Terreros y que años después fundaría UPyD, con representación en el parlamento de Vitoria las dos últimas legislaturas, pero que ahora no concurre a las elecciones del próximo domingo.

Los de Rivera sólo tienen opciones, según las encuestas, de obtener un escaño por Alava, el mismo que logró en 2009 y 2012 el candidato de UPyD, Gorka Maneiro.