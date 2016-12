Monumental bronca en esRadio por una vedete desnuda en una comida de jubilados

El alcalde de Lozoya del Valle (localidad Madrileña de 700 habitantes), José Manuel Jiménez (PSOE)ha atendido la llamada de Es la Tarde de Dieter en esRadio para explicar la polémica suscitada en su municipio después de una comida de jubilados organizada y financiada por el ayuntamiento debido a que el espectáculo que amenizó la velada no gustó a todos. Una vedete desnuda, ataviada únicamente con unas mallas y unas pezoneras, cantó y bailó con los jubilados ante la atónita mirada de algunos de los comensales que decidieron abandonar el restaurante. Otros, en cambio, bailaron y se fotografiaron con la artista, según cuenta la información ofrecida por el diario El Mundo.

El alcalde socialista de Lozoya del Valle, José Manuel Jiménez, ha querido quitar hierro al asunto y zanjar la polémica. Aseguraba en esRadio que "no pasó nada" y recordaba que "llevo de alcalde 10 años y casi siempre hemos traído a una vedete para amenizar esta comida".

Según su relato, la artista "salió allí, cantó, bailó y a lo último, con unas mallitas de estas naranjas que parecen carne salió con unas plumas en la cabeza a bailar." Para el alcalde, no hay polémica, ya que los únicos que se han quejado, siempre según su testimonio eran "los representantes de la oposición" y se reafirmaba diciendo que "nadie ha venido al Ayuntamiento a quejarse". Para Jiménez, fue un gran éxito ya que "todos se han reído". Tanto fue así, insistía que "hasta un concejal del PP se vistió de mujer con unas tetas y todo bailaba con ella", por lo que no entendía las quejas de los populares, "yo alucino", exclamaba.

Mientras el alcalde relataba esto en esRadio, escuchaba también al teléfono el portavoz del PP en el consistorio Carlos Ruiz, quien advirtió, en primer lugar que "todavía estamos valorando la opiníon de los vecinos" aunque dejó claro que "esto no ha pasado en los años que llevo yo de concejal". Según su relato, "el espectáculo comenzó muy bien, pero en la segunda parte, sacó a un vecino y a un concejal del PP que se vistió de mujer y bailó con ella. Pero en esta parte del espectáculo la señora -la vedete- estaba vestida", puntualizada.

Fue después de este pasaje del espectáculo, cuando "esta señora sale con una maya y con sus pechos al aire con unas pezoneras y una malla que dejaba ver la piel", motivo por el que, según su relato, "se nos han quejado varias personas al respecto". Para el concejal popular, "el problema no es el espectáculo, sino que se haga en un evento municipal, en la comida de los jubilados y que se haga con dinero público".

Tras esta explicación, comenzaron a saltar chispas en directo entre el alcalde y el portavoz de la oposición municipal. Ambos se lanzaron numerosos reproches. "Eso son tonterías que están diciendo. He traído ocho vedetes y ninguna ha dicho nada. La mujer que vino está indignada", decía el Alcalde, "han protestado tres o cuatro que deben ser de la oposición", añadía.

"Es mentira que haya pasado siempre. ¡Miente como un bellaco!" Exclamaba antes de aclarar que "una vedete nunca ha enseñado los pechos en la historia de estas comidas. Pero vamos, que a nosotros y a los vecinos… " El alcalde no le dejaba responder y contraatacaba: "No, a los vecinos no, a vosotros. Que sois cuatro los que lo decís", interrumpía el alcalde.

"Espero que si somos más de cuatro pidas disculpas", replicaba el concejal del PP quien también reprochaba al alcalde que mintiese respecto a las mallas que llevaba la artista, "eran transparentes no naranjas". Para Carlos Ruiz, "esto es algo serio, porque se paga con dinero público".

Esta última frase molestó mucho al alcalde quien amenazó seriamente: "Pues ten cuidado porque te puedo decir muchas cosas que se pagan con dinero público que están muy mal". "Me está amenazando, que lo escuche toda España", replicaba Ruiz.

Finalmente, Dieter Brandau puso paz entre los dos políticos de Lozoya del Valle y les emplazó a contar en esRadio la resolución del conflicto tras la preceptiva recogida de firmas sobre las quejas en la famosa comida de jubilados.