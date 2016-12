Dirigentes de Podemos y del PSOE discutieron este miércoles en la manifestación organizada por la denominada Alianza contra la Pobreza Energética. Rafael Mayoral reprochó a los socialistas que acudieran a la marcha tras pactar el asunto con el PP. En Es la Tarde de Dieter, de esRadio, Antonio Miguel Carmona ha contestado al dirigente podemita: en su opinión, todo se debió a que "les daba rabia que hubiera más banderas del PSOE que nunca".

Carmona ha destacado que "gracias a una propuesta del PSOE" en el Congreso se acabarán los cortes energéticos en colectivos vulnerables y ha recalcado que es éso lo que escuece al partido de Iglesias. También ha señalado que la manifestación no era de Podemos, sino de un colectivo contra la pobreza energética y había invitado tanto a Podemos como a los socialistas. "No fue convocada por Podemos. Lo que pasa es que en Podemos están acostumbrados a creer que la calle es suya. Eso no lo vamos a permitir", ha insistido.

El concejal socialista en Madrid ha destacado que había muchas banderas del PSOE y que acudieron "con la cabeza bien alta" tras el pacto con el PP. "Fuimos sin afán de protagonismo. Algunos están más acostumbrados a debates de niños ricos", ha criticado en alusión a Podemos, tras destacar que su partido sí trabaja para "transformar" las cosas. "Podemos es el mejor invento que ha tenido el PP en toda su historia", ha añadido, "ha sido una organización muy promovida por el PP".

En cuanto a la gestión de Carmena y el apoyo del PSOE, ha dicho que está en manos de la próxima dirección, la que salga del futuro congreso, si se mantiene el respaldo socialista a Ahora Madrid. Sobre lo hecho en 2016, ha apuntado que no están "satisfechos".