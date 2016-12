Iglesias gana a Errejón por la mínima

Tan sólo dos mil cuatrocientos votos le han dado la victoria a Pablo Iglesias sobre Íñigo Errejón en la consulta en la que se decidía el sistema de votación que se va a utilizar en el próximo Vistalegre II, el congreso estatal que celebrará el partido los días 11 y 12 de febrero.

La propuesta de Iglesias, Podemos para Todas, se ha impuesto con 40.830 votos (lo que supone un 41,57% de los 99.077 votos válidos) mientras que la opción de Errejón, Recuperar la Ilusión, ha obtenido 38.419 (un 39,12%).

Pero este proceso no era una simple votación. Se trataba de la primera vez que Íñigo Errejón y sus afines se enfrentaban directamente al líder de la formación presentando una propuesta distinta a la suya. Y no les ha salido mal. Las bases de Podemos han demostrado que si Iglesias se separa de su número dos ya no tiene su respaldo absoluto, como en otras consultas. Así las cosas, este referéndum entre los inscritos supone un auténtico fracaso para los pablistas que estaban convencidos de que su propuesta iba a ganar con una ventaja más amplia. Además, demuestra que la división interna entre los dirigentes del partido se extiende también a sus inscritos.

La tercera corriente de Podemos, la de los anticapitalistas, ha obtenido 10.313 votos (10,5%) con la propuesta Podemos en Movimiento. Los de Miguel Urbán y Teresa Rodríguez pueden ser los que decanten la balanza entre los dos bandos mayoritarios de la formación.

El modelo de Iglesias

Así las cosas y aunque la victoria ha sido por la mínima, el modelo que se impondrá en la próxima asamblea estatal de Podemos será el de los pablistas. Proyectos políticos y candidaturas se votarán de manera conjunta con el modelo "desBorda", un sistema creado por Pablo Echenique que favorece a la lista mayoritaria que llega a acuerdos con otras corrientes y también a las minorías.

Según el diseño del secretario de Organización, las candidaturas que obtengan más de un 5% de los apoyos en Vistalegre II tendrán dos asientos en el Consejo Ciudadano Estatal mientras que los que alcancen más del 15% tendrán cuatro sillones en esta dirección. Este sistema, que perjudica a los segundos, ha sido duramente criticada por los errejonistas y los anticapitalistas en estas semanas.

Batalla de las negociaciones

Tras esta primera batalla, ahora comienza la de las negociaciones entre las distintas corrientes para elaborar tanto los documentos políticos, éticos y organizativos como las candidaturas para los órganos de dirección que se elegirán en Vistalegre II.

El líder de Podemos ha asegurado que su intención es proponer un proyecto "integrador" tanto con errejonistas como con los anticapitalistas. Pero no lo va a tener tan fácil para imponer sus teorías como pensaba. Errejón ya le ha avisado en rueda de prensa de que tienen que "llegar a un acuerdo", eso sí, recalcando que los "dos proyectos están muy equilibrados" y tienen una fuerza parecida, tal y como ha mostrado esta consulta.

Así las cosas, Iglesias se verá obligado a ceder si quiere pactar. La cuestión ahora es si las corrientes críticas del partido, viendo que las fuerzas están muy repartidas, se enfrentarán a Iglesias a pesar de que el sistema que ha ganado les podría perjudicar.

Íñigo Errejón aseguró este martes que llevará su proyecto hasta el final por "valentía". Es decir, que intentará llegar a un acuerdo con Iglesias en el que las tesis de ambos tengan un peso similar pero si no lo consigue, el número dos de Podemos ha dejado estos días abierta la puerta a presentar una candidatura al Consejo Ciudadano, la dirección del partido.