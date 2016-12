Chasco en directo: le dicen que no tiene el Gordo cuando estaba celebrándolo

Como es habitual cada 22 de diciembre, conforme los niños de San Ildefonso van cantando los números premiados en la Lotería de Navidad las cámaras de TV buscan rápidamente a los premiados.

El 66.513 ha sido el número premiado este año y ha sido vendido íntegramente en Madrid. Sin embargo, el programa Andalucía Directo, de Canal Sur, conectaba con la localidad granadina de Pinos Puente donde había caído un segundo premio y una mujer decía tener, además del segundo premio, ¡15 décimos! del Gordo.

La reportera de Canal Sur le dijo a la eufórica ganadora que mostrase el décimo, cosa que hizo sacándoselo del sujetador. Los presentadores desde el estudio se dieron cuenta inmediatamente del error: el décimo que portaba la chica era el 66.813 y no el 66.513. Por lo tanto, el premio, en vez de ser de 400.000 euros por décimo, pasaba a serlo de 120 euros.

Los presentadores intentaron avisar a la reportera, que entre tanto grito de júbilo de familiares de la agraciada no escuchaba nada. Mientras la reportera contaba cómo "la gente en pijama y zapatillas salía a la calle a celebrarlo", una persona advirtió a la mujer de que no era el número agraciado con el Gordo. Tras la decepción, la mujer exclamó: "Bueno, tengo el segundo, me da igual".