El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, ha valorado en esRadio lo que ha sido este 2016 en materia de educación. "Ha sido un año intenso en el que hemos puesto en marcha el plan contra el acoso escolar, hemos continuado con la implantación del bilingüismo, con la bajada de tasas universitarias y en escuelas infantiles…"

Además ha resaltado un "proyecto que estamos a punto de finalizar, esperemos tenerlo para finales de enero, que es un acuerdo educativo para dotar a Madrid de un marco más estable durante los próximos 4 años". Para ello se han sentado en la misma mesa con "sindicatos de profesores, asociaciones de padres, asociaciones de empresarios de enseñanza concertada y privada y partidos políticos".

Buenos resultados en PISA

Madrid, junto con Castilla y León, fueron dos de las comunidades autónomas con mejor nota en el informe PISA. El consejero madrileño ha dicho sentirse "orgulloso" del modelo madrileño que "es muy diverso" como muestra el hecho de que "tengamos un 55% de enseñanza pública, un 30% de concertada y un 15% de privada". Un modelo, ha destacado, "que alcanza unos resultados que vienen a decir que no todo es una cuestión de recursos sino de saberlos aplicar bien".

Ha recordado que "es una constante que los sindicatos pidan poner más dinero, pero poner más dinero de manera indiscriminada llevaría a peores resultados como muestra el informe PISA". Este informe recoge cómo CCAA como el País Vasco que son las que más invierten por alumno obtienen resultados por debajo de la media española y de la OCDE. Por tanto, "hay que invertir recursos pero donde se necesitan, y para ello se necesita análisis", ha concluido el consejero de Educación.

Ante las preguntas de Isabel San Sebastián sobre la necesidad de devolver las competencias de Educación al Gobierno central ha opinado que "depende de los países y su historia" y ha recordado que en España "dimos un paso, que podemos criticarlo, de distribución de competencias" para que la Educación dependa de cada Comunidad Autónoma.

No obstante, ha subrayado que en España "tenemos diferencias entre CCAA que son más llamativas que entre países de la OCDE" y que cualquier programa que signifique tener un modelo más común es algo imprescindible". Ha puesto como ejemplo el estudio de la geografía, "hay que conocer la de España, Europa y la global y esto de llegar a la geografía local… tiene su parcelita pero no podemos cambiar una cosa por otra". En este sentido ha añadido que "no podemos tener un sistema con unas diferencias tan llamativas como las que tenemos".

La reprobación del rector de la URJC

Sobre la reprobación del rector de la URJC, acusado de plagio, ha sido claro: "El plagio es reprobable siempre, no hay matices, y más en el ámbito académico donde nos dedicamos a la generación de conocimiento". No obstante, ha matizado que es un caso "que requiere una investigación porque no es todo tan sencillo como comparar documentos". Además ha recordado que existe la "autonomía universitaria" y "podemos tener nuestra opinión, pero no tomar cartas en ese asunto".