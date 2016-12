El etarra Iñaki Bilbao amenazó hace unos días al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu cuando le interrogaba sobre una carta en la que animaba a cometer actos terroristas, con las palabras: "Usted es el diablo del País Vasco y, si le pillo, le voy a matar".

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Andreu le tomó declaración por videoconferencia desde la prisión Puerto III (Cádiz), donde cumple condena, por un documento suyo interceptado en la cárcel titulado "La guerra se gana a tiros" y por el que se le imputa un delito de conspiración para cometer actos terroristas.

Instituciones Penitenciarias remitió entonces la carta a la Audiencia Nacional para que se abriera un proceso contra él, del que se encargó Andreu, quien, al tomarle declaración, sufrió esas amenazas.

Bilbao las profirió nada más empezar su declaración y dijo: "Usted es el diablo del País Vasco y no voy a decir nada. Me puede abrir todos los sumarios que quiera, no voy a decir nada". El juez le preguntó entonces si eso era todo lo que tenía que decir y él insistió: "Usted es el diablo del País Vasco y, si le pillo, le voy a matar", tras lo que acabó el interrogatorio.

Esta no es la primera vez que Ignacio Javier Bilbao Goicoechea amenaza a un juez -ahora podría ser condenado a 8 años de prisión por sus palabras a Andreu- y ya lo hizo con Baltasar Garzón, a quien simuló disparar apuntando con la mano en 2003, un gesto que repitió dos años después ante el tribunal que le juzgó por estos hechos, presidido por Alfonso Guevara.