Con una base de 1.047 entrevistas y un margen de error de más/menos 3,04 puntos, el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), llamado el CIS catalán, ha hecho pública una encuesta en la que el "no" a la independencia de Cataluña ganaría al separatismo por un punto y medio. Según los datos del CEO y a la pregunta "¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente?", el 46,8% votaría "no"; un 45,3%, que "sí"; el 4,6% no lo ha decidido y el 3,2% se guarda la respuesta.

Sin embargo, otras preguntas de la encuesta muestran un claro escoramiento social hacia el catalanismo. Por ejemplo, Cataluña debería ser una región de España para el 4,5% de los sondeados; una comunidad autónoma para el 23,6%; un Estado dentro de una España federal, según el 29,2% y un Estado independiente para el 36,1%. El 3,4% no lo sabe y el 3,2% no contesta.

Respecto a la posición ideológica, el 34,1% se sitúa en el cinco de una escala de cero a diez entre "máximo españolismo" (con un 3,7%) y "máximo catalanismo" (que alcanza el 16,9%). En cuanto al sentimiento de identidad nacional, el 4,4% se considera sólo español; el 3,5%, más español que catalán y el 38%, tan español como catalán. Por el otro lado, la definición más catalán que español recibe el 24,6% de adhesiones y sólo catalán, el 24,3%. No lo sabe el 2,3% y no contesta el 2,9%.

Distorsión demoscópica

El CEO entra también en materia electoral, pero distorsiona por completo los resultados al preguntar por la intención de voto de Junts pel Sí en vez de Convergència, ahora PDeCAT, y ERC. Alega su condición de grupo parlamentario en ejercicio. El reparto de escaños es prácticamente un calco de la situación actual, si bien estaría en riesgo la mayoría absoluta, establecida en 68 escaños. Junts pel Sí pasaría de 62 a 59/61 escaños; Ciudadanos, de 25 a 22/24; el PSC, de 16 a 17/18; Catalunya sí que es Pot, de 11 a 14/15; el PP, de 11 a 11/12 y la CUP, de 10 a 6/8. Los antisistema serían los más perjudicados en el caso de un anticipo electora autonómico, un "aviso" del CEO de la Generalidad para que acepten votar los presupuestos.

Subida de ERC

En cambio, las dos últimas encuestas publicadas sobre proyecciones electorales en Cataluña preguntan por la intención de voto a ERC y al PDeCAT y el partido de Mas y Puigdemont sale muy mal parado, por detrás de Ciudadanos, según la de NC Report para La Razón, con 20/22 diputados. En ese sondeo, ganaría ERC con 38/40 diputados. Peores augurios contenía para el PDeCAT un estudio de Gesop para El Periódico de Cataluña, que atribuía a los convergentes entre 15 y 17 diputados y 48/50 a ERC.

Estimación para las generales

En cuanto a la intención de voto en unas hipotéticas generales, la encuesta del CEO sí pregunta por republicanos y convergentes por separado. ERC se alzaría con el primer puesto al pasar de 9 a 12/14 escaños. En Comú Podem perdería entre uno y dos diputados, de los doce actuales a 10/11. El PDeCAT continuaría la senda declinante de Convergència.

El sondeo le otorga entre 5/8, la horquilla más amplia. En la actualidad dispone de ocho escaños en el Congreso. El PSC se mantendría en 7 escaños; el PP entre los cuatro, en el peor de los supuestos, y los seis actuales, y Ciudadanos oscila entre tres y cinco, que son lo que aporta al grupo naranja en la actualidad.