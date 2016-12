De momento, la respuesta es un no. El guante lanzado este miércoles por el portavoz del PP, Rafael Hernando, para negociar los aspectos concretos de la reforma laboral en una subcomisión parlamentaria ha recibido ya la respuesta negativa del PSOE. "Es una vía no válida", ha dicho en rueda de prensa en el Congreso el portavoz Rafael Simancas tras explicar que "el cupo es limitado y está cubierto durante el próximo periodo de sesiones, hasta septiembre de 2017".

Simancas ha precisado que fue precisamente el partido que sostiene al Gobierno, Ciudadanos, quien recibió el último turno de creación de una subcomisión que destinó al estudio del régimen especial de los trabajadores autónomos. Motivo por el que, de presentarse, la comisión no podría constituirse hasta dentro de casi un año. "La vía que nos proponen es una vía no válida. No podemos esperar hasta septiembre de 2017 para empezar a hablar".

Una manera de denunciar la falta de voluntad de negociación del PP que el PSOE intenta demostrar con hechos: "Bueno, el Gobierno ya ha hablado en el pleno. Ha votado en contra de nuestra proposición no de ley para derogar la reforma laboral y ha votado en contra de nuestra proposición de ley para luchar contra la explotación laboral de los trabajadores subcontratados. Se ha expresado con claridad…", ha asegurado Rafael Simancas.

Por ello, la vía alternativa que proponen es sencilla: "¿Quieren negociar en torno a la reforma laboral? Que rectifique, que negocie y que apoye las iniciativas del grupo parlamentario socialista está trayendo y va a traer a fin de sustituir normas precarizadoras por normas que den estabilidad a los empleos y que faciliten la subida de los salarios de una manera digna en nuestro país".

Un 'todo o nada' que supondría una auténtica enmienda a la totalidad del Gobierno y que el PP ya avanza que no se va a producir. Rafael Hernando ya explicó este miércoles que están dispuestos a negociar "aspectos concretos de la reforma pero alejados del eslogan y la pancarta".