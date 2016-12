Prohíben la circulación de grandes camiones en Madrid para proteger las cabalgatas

Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid, ha confirmado en Es la Mañana de Federico de esRadio que se limitará la circulación de camiones de más de 3.500 kilos por donde se celebran las cabalgatas desde una hora antes y hasta una hora después de las mismas. La decisión "no se tomó en la reunión del día 27 porque era una medida que debía ser analizada por la Policía Local y Nacional".

Según la delegada, "finalmente se ha decidido que es necesario por prevención" pese a que "es molesta, pero es necesaria", ya que "este año hay 16 cabalgatas en Madrid, no sólo la del centro".

Dancausa ha subrayado que los responsables de la seguridad están muy atentos a los atentados en otros países, "vemos cómo están actuando los terroristas para contemplar cómo lo hacen, poner los impedimentos necesarios y prevenir ese tipo de ataques". Ha hecho un llamamiento a la calma porque "las medidas que tomamos son para que los ciudadanos estén tranquilos, que sepan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están trabajando y poniendo medidas para que estén tranquilos".

También ha querido dejar claro que están informando de forma general de medidas como que "el metro no para estos días en la Puerta del Sol o que para entrar a esa plaza se les va a revisar y quitar petardos, objetos punzantes…" pero "hay otras medidas que no se explican del todo porque hay que contar lo que es necesario contar" para no dar pistas a los terroristas.

Detenciones cada 5 días

Sobre el miedo que generan noticias como la detención de dos yihadistas españoles con vídeos amenazantes en los que salía la Puerta del Sol ha dicho: "Entiendo que generen miedo, pero quiero aclarar que la Policía y la Guardia Civil están deteniendo cada 5 días a un yihadista, y no sólo es la detención sino que se recoge mucha información". Y esto "debe dar tranquilidad porque "lo importante es que están detenidos, eso es lo importante".

En este punto ha vuelto a hacer hincapié en que "la Policía y Guardia Civil están trabajando y contamos con unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que son de las mejores del mundo". Aunque "la seguridad total no existe", Dancausa ha pedido "confiar en Policía y Guardia Civil" porque de lo contrario "ganarían los terroristas consiguiendo que cambiemos nuestra forma de vida y no celebremos nuestras fiestas".

Por ello, ha vuelto a lanzar un mensaje de tranquilidad ya que "pese a estas detenciones no tenemos conocimiento de ningún atentado concreto y porque, además, hemos tomado todas las medidas para evitar cualquier ataque".

En relación a los bulos que circulan por internet, ha aclarado que "la Policía y la Guardia Civil también investigan en la red para perseguir el origen de estos bulos". "Se puede tardar más o menos, pero al final se les castiga", ha concluido.