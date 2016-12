Mariano Rajoy ha aprovechado su comparecencia para hacer balance del año para contestar a la nueva escalada de tensión separatista. Tras las bravatas de Homs, que se sentará en el banquillo, y el diseño de la ley que ampararía el referéndum, el presidente del gobierno ha dicho que "todos estamos sometidos a la ley" y que "de lo que no se puede hablar es de incumplir la ley".

"Si alguien quiere hablar de unidad de España y de la soberanía de todos los españoles, tendré que decir que de eso no vamos a hablar", ha reiterado antes de insistir en que "todos estamos obligados a cumplir la ley". "Es lo mismo que llevo manteniendo toda mi vida política: el Gobierno no va a autorizar ningún referéndum que suponga liquidar la soberanía nacional". "A partir de ahí, podemos hablar de todo. Pero dar pasos en la mala dirección no me parece lo más inteligente", ha apostillado.

Sobre la ley que pretende aprobar la Generalidad para amparar el referéndum, ha dicho que no es "propiamente una ley" sino un proyecto, y ha dicho que "no puede decir una palabra al respecto" distinta de lo ya dicho. "¿Qué construimos si yo ahora me pongo a decir lo que acabo de señalar? Es que eso no va a ninguna parte, no tiene ningún sentido. Yo ofrezco hablar. Y dialogar. Y pido que no se den más pasos en la dirección contraria al sentido común". En este punto, ha descartado que una reforma constitucional vaya a resolver el problema separatista.

Más información en los próximos minutos