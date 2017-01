Monedero: "Si cae Iglesias, cae Podemos (y tú te jodes)"

El exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero ha advertido en un artículo publicado en 20 minutos de que si Pablo Iglesias, "cae", también lo hará todo el partido. "Si cae Iglesias, cae Podemos (y tú te jodes)", titula el texto el cofundador del partido morado.

Según Monedero, ha habido un "intento impenitente del sistema por acabar como fuera" con el partido morado. "Muy pronto empezaron los ataques personales a sus caras más conocidas (…). Arreciaron acusaciones de todo tipo, que llenaban las portadas de los periódicos cuando eran hechas y apenas aparecían publicadas cuando eran, invariablemente, archivadas por la justicia. En un país donde todavía nos huelen los pies a franquismo (el Parlamento español aún no ha condenado en el pleno el golpe de estado del 18 de julio de 1936 culpable de la guerra civil), el régimen prefiere sembrar sospechas generalizadas sobre la política antes de cargar en las espaldas del bipartidismo y los socios nacionalistas las culpas de la democracia demediada que tenemos. Ahí hay que entender la bronca de Podemos de estos días".

El que fuera número tres de Podemos asegura quehan "sido tan ingenuos y tan tontos de ayudarles a esa tarea de intentar cargarse a Pablo Iglesias, responsable de haber juntado cinco millones de votos en cinco años. Cae Iglesias, cae Podemos", afirman en el texto.

"Por fortuna llegó la abuela Teresa y mandó callar", dice Monedero recordando el mensaje que Iglesias mando a sus bases el pasado día 28 de diciembre en el que pedía perdón y alertaba de la "destrucción de Podemos" si no se frena "la espiral de torpeza". "Podemos no puede cometer el error de ser su propio verdugo. Que hay un pueblo esperando. Y la alternativa es más Rajoy. Es decir, más pueblo sufriendo. Feliz 2017, al Parlamento rogando y con el mazo dando. Y escuchando la experiencia de los que han peleado antes", finaliza su artículo.

"Me da igual si Pablo e Íñigo se llevan bien"

Distinta es la postura de otras caras conocidas de Podemos como Miguel Urbán. Si Monedero echa leña al fuego lanzando advertencias, el eurodiputado morado y representante de la corriente anticapitalista prefiere hacerun llamamiento a "desdramatizar la vida política interna" del partido morado y acabar con las "disputas de poder" porque lo único que están consiguiendo con ello es "dar una imagen que está generando desafección y desilusión" entre los 5 millones de españoles que les votaron en las últimas elecciones generales y entre sus militantes.

"Me da igual si Pablo e Íñigo se llevan bien o mal. Eso no es lo importante", lamenta en una entrevista concedida a Europa Press, al ser preguntado sobre la discusión que han protagonizado los últimos días los sectores liderados por los dos máximos dirigentes del partido. "El culebrón interno tiene que acabar para verdaderamente ser un relato colectivo de debate político", ha reclamado Urbán. Según el eurodiputado, la última disputa entre pablistas y errejonistas es propia de un "patio de colegio".

"Lo que me preocupa es que la disputa es por sillones, cargos y por el poder. No, la disputa tiene que ser política. El problema es que la gente no entiende el debate que estamos teniendo porque no lo entendemos ni nosotros mismos", ha lamentado Urbán, quien ha pedido a sus compañeros un esfuerzo para hacer que las "cosas sean sencillas" y "la gente pueda incorporarse a los debates".

"Tenemos que volver a hablar de desahucios, de rescates bancarios, de deuda ilegítima, de Derechos Humanos, de Renta Básica y de cómo somos la principal fuerza de oposición a un gobierno tripartito de recortes del PP y sus socios de Ciudadanos y PSOE". "Eso es lo verdaderamente importante", ha enfatizado, al tiempo que ha señalado que, por lo tanto, no le preocupa que "las dos partes hagan las paces o las deje de hacer", sino "cuáles son las diferencias políticas" que existen entre las sensibilidades que existen en Podemos y cómo pueden llegar a acuerdos políticos. "Metamos política en el debate y resolvamos en torno al debate. Eso no significa que tengamos que ser amigos o dejar de serlo. No va por ahí, va de ser útiles", ha reivindicado.

En este sentido, ha asegurado que no cree que haya riesgo de ruptura en Podemos, aunque si de generar desafección entre sus militantes y votantes. "Hay que tener voluntad de llegar a acuerdos", ha defendido, aunque, eso sí, ha confirmado que si no es posible, tampoco sería "ningún trauma" que cada equipo presente en la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre de febrero sus propias propuestas y candidaturas para configurar los nuevos estatutos y la dirección del partido morado.

En este sentido, el eurodiputado de Podemos ha avisado de que el problema en Podemos no son "las diferentes opiniones, sensibilidades, o corrientes", como la que representa Anticapitalistas, sino "las luchas de aparato, de familias por el poder y amarrarse a los cargos y a los sillones".