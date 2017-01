'El País' culpa a Occidente de la masacre de Estambul

El titular de apertura de la edición de este lunes del diario de Prisa es en sí mismo un comentario editorial: "Turquía paga con una masacre su intervención en la guerra de Siria". Según explica en su noticia, el atentado contra la discoteca Reina de Estambul, en el que fueron asesinadas 39 personas, se produjo como consecuencia de la alianza de Erdogan con los opositores a Bachar el Asad, y su activo combate contra el Estado Islámico en Siria.

En un comentario de opinión, el propio director adjunto de El País, David Alandete, llega a apuntar a Occidente como el culpable del nacimiento del terrorismo islamista: "esa ansia de muerte y sangre" nace "en Estados a los que el colonialismo occidental impidió progresar mientras devoraba sus recursos", dice tras exculpar a la religión musulmana de la orgía de terror de los terroristas islámicos.

En páginas interiores, El País dice que "la guerra en Siria granjea muchos enemigos a Turquía"y añade que el "modus operandi" del atentado es "yihadista", típico de Estado Islámico. También recuerda que Abu-baker al Bagdadi, líder de Estado Islámico, animó a los suyos a atacar en Turquía.

En su artículo, titulado "El Islam no es la causa", Alandete dice que "el miedo e incomodidad que los yihadistas han traído a Occidente", y que hace que tengamos, entre otras cosas, que celebrar nuestras fiestas en plazas rodeadas por bloques de hormigón, no es "comparable al terror permanente en que han sumido al mundo islámico, su peor víctima".

Alandete describe Turquía como un país "moderno, democrático (…) donde el periodismo, la disidencia y el anhelo de progreso siguen luchando por abrirse paso en los momentos de mayor adversidad", aunque, sigue el director adjunto de El País, "adolece de tics autoritarios". De ese modo describe el intento de Erdogan de perpetuarse en el poder, de islamizar el país, o su gran represión tras el golpe de Estado, con 21.000 profesores suspendidos del servicio, 1.577 decanos de facultades cesados, 8.700 empleados del Ministerio del Interior suspendidos, igual que otros 1.500 funcionarios del Ministerio de Finanzas o 2.475 jueces y fiscales, o 6.500 trabajadores del Ministerio de Educación, o los 6.000 detenidos entre militares, policías, jueces fiscales y civiles. Cave preguntarse cómo será la represión de Erdogán el día que sus tendencias autoritarias pasen del mero "tic" del que habla Alandete.

Por otro lado, describe al Islam como una religión "que en su ortodoxia predica la paz y la tolerancia". Según datos de la web Thereligionofpeace.com, que recoge cada atentado terrorista islamista que se registra en el mundo, sólo en 2016, la religión de la paz y la tolerancia ha asesinado a 21.237 personas en 2.474 ataques islamistas en 61 países. Sólo en Turquía, según El País, 300 muertos en un año.

Para el director adjunto de El País, "Occidente, en su ensimismamiento, ve estos ataques en Turquía, Egipto, Irak o Afganistán como la normalidad del mundo islámico, el resultado de obedecer a una religión que no comprendemos y que parece amparar la violencia. Sin embargo, en ningún libro religioso del islam pueden encontrarse justificación alguna de toda esa muerte".

Otros analistas, en cambio, recuerdan que los terroristas islamistas no retuercen las palabras de los textos sagrados del Islam, como el Corán, sino que simplemente siguen su interpretación estrictamente literal de muchos versos marciales del libro. Existe más de un centenar de versos en el Corán que exigen a los fieles a emprender la jihad contra los infieles:

"¡Oh Profeta! Lucha contra los infieles y los hipócritas y sé firme contra ellos. Su morada es el Infierno, un refugio perverso en la práctica" (Sura 9:73).

"Cuando te encuentres con los infieles en el campo de batalla, decapítalos y, cuando los hayas derrotado, ata firmemente a tus cautivos" (Corán 47:4).

"Oh tú que crees! Lucha contra los infieles que te oprimen, y deja que encuentren firmeza en ti: y has de saber que Alá está con los que Le temen" (Corán 9:123).

Sólo por poner algunos ejemplos. En cualquier caso, para Alandete lo que está claro, es que la culpa de que exista el terrorismo islámico, no es del Islam, sino de Occidente: "Esa ansia de muerte y sangre no nace de credos sino de ruinas: las de Estados machacados por guerras fratricidas, soviéticas o norteamericanas, en Estados a los que el colonialismo occidental impidió progresar mientras devoraba sus recursos. El contexto del que nacen no es 4el islam, es la pobreza, la falta de esperanzas, la carencia de ayuda y la ausencia de educación. Todo ello es pasto para tanta ignorancia".