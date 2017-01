El Consejo de Estado ha responsabilizado por primera vez al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42, según publica este martes el diario El País. El dictamen se refiere a la existencia de "hechos" anteriores al siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el "especial riesgo" que concurría en el transporte contratado para el traslado de las tropas que estaban entonces desplegadas en Afganistán.

El trágico suceso tuvo lugar el 26 de mayo de 2003, siendo ministro de Defensa el actual embajador de España en el Reino Unido, Federico Trillo. El avión Yakolev en el que 62 militares españoles regresaban a nuestro país tras una rotación de cuatro meses y medio en Afganistán se estrelló junto a una montaña cercana a la localidad de Trebisonda (Turquía), donde iba a realizar una parada técnica para repostar.

"Dicho con otras palabras, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría", dice textualmente el documento al que ha tenido acceso el diario de Prisa. El dictamen admite, como lo hizo la Audiencia Nacional al archivar el procedimiento penal contra seis mandos militares por un delito de imprudencia con resultado de muerte, que la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotosy su falta de formación para afrontar situaciones como la que vivieron.

Sin embargo, frente a la tesis de que la responsabilidad del siniestro fue exclusivamente de la empresa contratada para la realización del vuelo, Namsa, el Consejo de Estado entiende que el procedimiento exigía al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, y más en actividades de riesgo.

Rajoy: "Está sustanciado judicialmente"

Los periodistas han preguntado sobre esta cuestión al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Pontevedra, donde está disfrutando de unos días de descanso. "¿Han sacado un dictamen sobre esto? No lo he visto. Pero yo creo que eso ya está sustanciado judicialmente lo que había que sustanciar, ¿no?", ha señalado, dando a entender que desconocía lo expresado por el Consejo de Estado. El PP, oficialmente en voz de Pablo Casado, dio a entender que Federico Trillo seguirá al frente de la embajada en Reino Unido, informa Pablo Montesinos.

En todo caso, no todo el partido está de acuerdo con que Trillo continúe en Londres, después del dictamen del Consejo, que preside José Manuel Romay Beccaría, próximo al presidente. "Las cosas se hicieron mal" y "no se le debió hacer ese regalo político", en palabras den un alto cargo del PP, que pide no ser identificado. Trillo, con importantes responsabilidades en Génova hasta que se marchó de embajador, siempre ha tenido el aval de Rajoy.

Destitución de Trillo

Los tres principales partidos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Podemos) han exigido en las últimas horas la destitución de Federico Trillo. El PSOE ha exigido "el cese fulminante" del embajador en Londres, al tiempo que ha solicitado las comparecencias en el Congreso de los Diputados de los ministros de Defensa (María Dolores de Cospedal) y de Asuntos Exteriores (Alfonso Dastis).

"El Gobierno de Mariano Rajoy tiene ahora la oportunidad de demostrar que, esta vez sí, va a estar a la altura del dolor de las familias de las víctimas" asumiendo "de una vez por todas" responsabilidades políticas por las "escandalosa" gestión del entonces titular de Defensa, ha señalado Ricardo Cortés, portavoz de los socialistas en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja

El número dos de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dicho que el Estado "no puede tapar" lo que se ha hecho mal ni "intentar ocultar" la responsabilidad de un ministro, en alusión a Federico Trillo, entonces titular de Defensa. Ciudadanos, que ha pedido la comparecencia en el Congreso de Cospedal y ha insistido en que "siempre hay que ser transparente", sobre todo cuando se trata de un caso en el que se han producido víctimas y máxime, ha recalcado Villegas, cuando estas víctimas son servidores públicos que han perdido la vida en el cumplimento de su trabajo.

Podemos también ha exigido que el Gobierno "cese de forma inmediata a Federico Trillo como embajador de España ante el Reino Unido" al considerarlo "el responsable de la mayor catástrofe de la historia moderna de nuestras Fuerzas Armadas en tiempo de paz". El líder del partido morado ha publicado un tuit en el que asegura que "un Gobierno a la altura de su gente no puede mantener a Trillo como embajador tras el informe del Consejo de Estado".

Además, según ha informado la formación de los círculos en un comunicado, su grupo parlamentario ha registrado una solicitud de comparecencia urgente de la actual responsable de Defensa, María Dolores de Cospedal, ya que "el accidente del Yak-42 y la gestión que se hizo de la tragedia tienen varias aristas y hay interrogantes que deben despejarse".