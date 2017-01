El "show casposo y retrógrado" de Cristina Pedroche

El Mundo da la segunda entrega de la encuesta de Sigma Dos con buenas noticias para Pedro Sánchez. "Los votantes del PP prefieren a Díaz y los del PSOE, a Sánchez". Pues menudo embrollo. ¿Y por qué preguntan a los votantes del PP quién prefieren que mande en un partido al que no votan? Los columnistas empiezan el año con grandes interrogantes. Por ejemplo Anson se pregunta "¿dónde empieza y dónde termina el derecho a decidir? ¿Tiene derecho la provincia de Tarragona a decidir su escisión de la Comunidad Autónoma de Cataluña? ¿Tiene derecho la ciudad de Jumilla a proclamarse nación soberana? ¿Tienen derecho los ciudadanos empadronados en el madrileño distrito de Chamberí a decidir que se suprima por completo la circulación rodada en ese barrio?". Calla Anson, calla, bastante hemos tenido cono la Gran Vía. También Carlos Cuesta recibe 2017 con incertidumbres, en su caso sobre el PSOE. "¿Serán capaces de corregir la deriva fatal de un PSC enfangado en el nacionalismo? ¿Estamos dispuestos a bloquear definitivamente esa misma deriva en Navarra, País Vasco y Baleares?". Cuánto desasosiego. Solo Raúl del Pozo, que habla de Podemos tiene certezas. "El enfrentamiento entre un rojo puro y un populista de Laclau amenaza con romper el partido. Íñigo cree más en la gente que en el proletariado y desea ganar y ganar". Pues hasta el momento lo único que ha hecho es perder y perder.

Con Podemos abre El País. "El sector radical será decisivo para el control de Podemos". ¿Un sector radical en Podemos? La leche, esos se salen del mapa. "Los anticapitalistas rechazan integrarse en la lista de Iglesias". Vamos, que Vistalegre II va a ser cómo entrar en una inmensa pastelería. ¿El bollo relleno de crema de Pablo? ¿Me decido por el de chocolate de Íñigo? ¿O el de hojaldre de Urban? Ya lo dice David Trueba, es increíble "la asombrosa capacidad" de la izquierda de fragmentarse "hasta que cada partido y liderazgo sea una chirla en el océano". El editorial defiende a capa y espada a Carmena y su cochofobia, que diría Aguirre. "Hay figuras públicas con altas responsabilidades que en lugar de atenerse a los hechos y los datos comprobados, dan pábulo al negacionismo más indocumentado (…) Poner en duda, por conveniencia, negligencia o frivolidad, protocolos acreditados y datos demostrables solo consiguen sembrar confusión y minar la confianza en las autoridades (…) Ninguna sociedad puede tomar buenas decisiones y prosperar sin datos fiables". Ah, datos. Pues Gonzalo Melián ofrece un chorreo de datos en Libertad Digital que rebaten este editorial. Será por datos.

ABC anuncia que "Podemos bloquea una reforma express para acabar con los aforamientos". Y el editorial se pone de su parte, sin que sirva de precedente. "Negar la conveniencia de que determinados altos cargos y parlamentarios sean juzgados por tribunales superiores es puro voluntarismo (…) Discutir sobre los aforamientos es innecesario y desproporcionado". Todo sea por llevar la contraria a Ciudadanos. En fin, entre los columnistas destaca por su actualidad e interés el artículo de Edurne Uriarte sobre Pedroche. "Cristina Pedroche no solo es famosa por las transparencias, también por la labia con la que descalifica al PP y a los votantes de derechas". Eso, en opinión de Uriarte, es lo que explica "la escasez de críticas en la izquierda a tanto show casposo como ella protagoniza. La misma escasez que provocan las diversas declaraciones sexistas de Pablo Iglesias". Que se lo digan al alcalde de Alcorcón, sometido a tortura y persecución mientras Pablito se iba de rositas. "La inmensa mayoría de las Pedroches de este mundo también se ponen el bañador para dar las campanadas porque les da la gana, lo que tampoco le quita un ápice de su simbolismo retrogrado". Por muy de izquierdas que sean.

La Razón está imbuida en el congreso pepero. "Dirigentes del PP llevarán al Congreso la limitación de cargos". "Presentarán enmiendas para se debatan casos como el de Cospedal, que acumula tres". Buah, eso no es nada, que se lo pregunten al podemita Espinar. Antonio Martín Beaumont deja claro que Cospedal hará lo que le venga en gana. "El presidente no puede negarle nada" después de haberse comido todos lo marrones de Rajoy. Y Marhuenda cubre de lametones a Rajoy. "Rajoy suma enteros. En España y en Europa". En el PP no hay "divagación sobre una posible sucesión de Rajoy. Nadie cuestiona a quien se ha convertido en el líder de la estabilidad política y económica en la UE". Y eso que todavía no han llegado los Reyes Magos. Un azucarillo para Marhuenda.