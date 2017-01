Errejón no descarta que le laminen tras Vistalegre II si se enfrenta a Iglesias

El número dos de Podemos, Íñigo Errejón no descarta que le laminen si se enfrenta a Pablo Iglesias en el próximo Vistalegre II y pierde. Así lo ha asegurado en una entrevista en La Sexta en la que también ha criticado a los pablistas por la campaña que iniciaron contra él en las redes sociales el día de Nochebuena.

A poco de más de un mes de que se inicie el congreso de Podemos, son varias las cuestiones que están en el aire. La primera, si Iglesias y Errejón podrán llegar a un acuerdo y fusionar su propuestas de cara a este Vistalegre II, algo que los más cercanos al líder de la formación ven poco probable en estos momentos. Por ello,la cuestión que se le plantea al número dos de Podemos es si teme por su futuro en el caso de que llegue a enfrentarse a su secretario general y pierde.

Preguntado por si le inquieta que le suceda lo mismo que a José Manuel López, cesado por los pablistas como portavoz en la Asamblea de Madrid, Errejón ha asegurado que "no lo descarto con nadie, todos estamos de paso en nuestras posiciones y responsabilidades. Cuando uno asume defender una posición lo hace con todas las consecuencias".

Errejón ha añadido que "cuando uno defiende sus ideas políticas lo hace con todas las consecuencias. Eso puede significar que uno cambia de responsabilidades o cambia de posiciones pero esa es la única forma honesta de militar. En Podemos todos estamos de paso", ha asegurado.

Críticas a los pablistas

El número dos de Podemos también ha criticado a los pablistas que el día de Nochebuena iniciaron una campaña contra él en Twitter con la etiqueta "Íñigo así no". Ha asegurado que esta acción no tenia "sentido" y que no le "hizo mucha ilusión y al mismo tiempo me daba pena porque la gente que ha confiado en nosotros lo veía y se preguntaba '¿qué hacéis el día de nochebuena lanzando campañas para señalar a un compañero?'". "Hay que respetar las celebraciones familiares y es un día para estar con la familia y relajarse", ha proseguido.

Errejón también ha cargado contra los afines a Iglesias, como Irene Montero, que aseguran que "con sus actitudes", el número dos y sus afines "han conseguido continuar con el hostigamiento a Iglesias". "Esto es parte de una cultura política, la del enemigo interno, que no pertenece a nuestra tradición. Nunca he hecho política con esa cultura y de ella no sale nada productivo", ha sentenciado. Además, ha advertido de que a un partido no se le puede pedir "riqueza de ideas y pluralidad" y a la vez que no haya voces que piensen de forma distinta.