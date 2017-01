La Policía acusa a altos cargos del PP de presionar en Moncloa en favor de los Pujol

La Policía Judicial acusa a altos cargos del PP de "presionar en La Moncloa" para conseguir financiación pública a la familia Pujol, con la que desarrollarían posteriormente contratos de obras de ingeniería amañados en países africanos. Así lo hace en un nuevo informe presentado en la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso El Mundo.

En dicho informe, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) implica al ex ministro de Ciencia y Tecnología y ex secretario de Estado de Comercio Juan Costa, y al ex secretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella en la obtención de fondos públicos para la empresa Ibadesa, participada por Jordi Pujol Ferrusola y estrechamente vinculada con José Herrero de Egaña López del Hierro, sobrino del marido de la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

Según la Policía, el entramado que gira en torno a dicha empresa ha sido utilizado durante los últimos años "para fines criminales" y contó con el "apoyo de organismos públicos españoles" para acometer numerosos proyectos en países como Gabón y Marruecos. Los investigadores subrayan que el dinero público procedía de la Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación), que "concedía" a las sociedades de la trama Pujol "créditos previos para financiar proyectos". En estas empresas participaba también Jordi Puig, hermano del ex consejero de CiU Felip Puig.

En el informe al que tuvo acceso el periódico de Unidad Editorial, la Policía recalca que tiene "constancia de todo esto claramente" gracias a los archivos informáticos de la empresa Ibadesa que obran en su poder. En ellos "se ubican las distintas cartas a firmar por los ministros africanos para ser dirigidas a Juan Costa".

"Por tanto, como consecuencia directa e inmediata, se puede establecer una conexión directa y evidente entre las comisiones obtenidas por Jordi Pujol con dinero procedente de España que financiaría estos proyectos", afirma la Policía Judicial. Y "en esta misma línea, no se puede obviar el papel desempeñado en Madrid por otras personas involucradas que, como dicen en las comunicaciones, tienen que hacer presiones en La Moncloa". Éstas "corresponderían a la estructura del grupo Ibadesa en Madrid, encarnada en la persona de José Herrero de Egaña, al que dirigen multitud de comunicaciones".

"Finalmente, cuando con el devenir del tiempo las gestiones fructifican, consiguiendo sacar adelante sus pretensiones empresariales, no queda sino repartir las comisiones devengadas".