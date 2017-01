Susana Díaz hace de Julia Roberts en Pretty Woman

El Mundo cuenta que "La Udef acusa a altos cargos del PP de presionar en Moncloa en favor de Pujol". ¿La Udef? ¿Qué coño es la Udef? No me digan que no lo han puesto a huevo para el chiste fácil. Le dedica la foto de portada a la última de Pedro Sánchez, que se ha montado una sede pirata en la mismísima calle Ferraz. "Guerra de sedes". El colmo de los colmos. Un "duplicado de Ferraz", lo llama Santiago González, que no acaba de creerse la barrabasada. "No es un asunto que beneficia al ya baqueteado Partido Socialista, cuya más que probable candidata oficial ya está externalizada. No hay cosa que más perjudique a Susana Díaz que el hecho de ser la candidata preferida de los votantes del PP". Sí, eso ha sido una pedrada de El Mundo a la andaluza. Federico Jiménez Losantos corrobora que tenemos Rajoy para rato. "Sólo el talento de Pedronono Sánchez consiguió devolver la vida a un candidato a la Moncloa desahuciado por la aritmética" hace un año. "Pero como Don Noesnó fue incapaz de bajarse del burro tenemos Rajoy para 12 años, que contando al año disfrutado en funciones se nos va a los 13 igualando a Felipe González en la presidencia del Gobierno, su gran reto". Y Rajoy partido de la risa en la Moncloa. "¿Con que iba a ser yo el único en durar sólo una legislatura, eh? ¿Y me iban a echar Sánchez y Rivera, no? Pues ya he echado al uno y voy a por el otro?". Albert, tiembla, que cuando Rajoy se pone se pone. Dice Federico que "si Rajoy tuviera un proyecto político para España", sus 13 años en la presidencia "no serían forzosamente malos. Conociendo a Rajoy se adivinan nefastos". El editorial critica "la obscena politización independentista de la infancia" por el tema de la cabalgata de Vic. Y Raúl del Pozo le arrea un sonoro guantazo a Pablo Iglesias por su tuit -cómo no- a Esperanza Aguirre en relación a la Toma de Granada. "Espero que Esperanza Aguirre no admire también los hábitos higiénicos de los Reyes Católicos". ¿Se puede ser más tonto? ¿Pero este tío va a dejar alguna vez el chupete? "Pablo llama guarros a dos príncipes del Renacimiento, parece más bien ocurrencia de la chusma que la opinión de un profesor de Universidad". Con este nivel no me extraña que los jóvenes universitarios voten a Podemos. Parecen niños de patio de colegio.

El País se cuida muy mucho de no decir ni pío de la sede bis del PSOE. Abre con Trump -"Trump obliga a Ford y General Motors a dejar México"- y dedica su foto de portada… a las rebajas. Como les cuento. "Euforia por las rebajas", dice bajo una imagen de "la calle Preciados ayer" repleta de gente. Y anteayer, y anteayer de anteayer, y la semana pasada y ni te cuento mañana. A Antonio Caño se le ha ido la olla. Pone mucho empeño, eso sí, en cargarse al fantasma de Trillo. "El Gobierno protege a Trillo pese a la crítica de los partidos ", dice el titular mientras el editorial le manda "a casa". Hombre, ya debe estar mayor. Juan Cruz dedica al tema un artículo sensiblero bajo el título "el tiempo del dolor" que da un poco de vergüenza ajena. "La memoria del dolor dura siempre que alguien sienta la herida", y cosas así. El segundo editorial se va a Cataluña y la cabalgata de Vic. Dice que es una "repugnante" manipulación, pero "no porque se trate de una fiesta familiar, como señala el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, sino porque los menores deben gozar de una especial protección". Rajoy dijo una cabalgata es "una fiesta para niños", vamos, básicamente lo mismo. "Deben retirarla de inmediato para acreditar que tienen sentido del ridículo". Pues a ver si toman nota en El País de sus propios consejos, porque criticar a Rajoy por decir algo tan obvio como que los Reyes son una fiesta para niños es hacer el ridículo más espantoso.

ABC dice que "El PNV eleva sus exigencias a Rajoy a cambio de apoyar los presupuestos". El editorial lanza veladas amenazas. "Rajoy encamina sus pasos a negociar con el PNV unas cuentas de mínimos que eviten el final abrupto de la legislatura" porque aunque "a día de hoy, el fantasma de una repetición de elecciones en el mes de julio está muy alejado sería posible en dos supuestos". Que no se aprueben los presupuestos y que la oposición parlamentaria le toque las narices al PP. Entonces… El PSOE ha dicho que no y que no, claro, y no cambiarán de opinión "salvo catástrofe que ponga en peligro la legislatura". Aviso a navegantes. De la última ocurrencia de los sanchistas dice David Gistau que "el PSOE está a punto de encontrarse con que tiene que habérselas con dos Podemos, uno fuera y otro dentro". Hay que jorobarse, ponen un circo y les crecen los enanos. "Mientras Díaz permanezca reticente y demore lo mismo el congreso que su compromiso para que otros le sigan haciendo el juego sucio y le garanticen un paseo triunfal si que ella se manche" el Podemos que lidera Pedro Sánchez seguirá dando por saco. A Ignacio Camacho Susana Díaz le hace pensar en "Pretty Woman". "Díaz quiere que le hagan mucho la pelota". No se qué mecanismo ha funcionado en la cabeza de Camacho para que Susana Díaz le recuerde a Julia Roberts, pero yo me haría un escáner o algo. Tiene muy mala pinta.

La Razón anuncia que "Puigdemont no quiere ser candidato si hay adelanto electoral". El editorial se pone muy serio con la cabalgata de Vic. "Insoportable manipulación del independentismo catalán". No exageres, Marhuenda, hasta ahora las hemos soportado todas. "El papel de los medios de comunicación públicos en el proceso independentista ha sobrepasado todos los límites deontológicos y de objetividad, de manera especial TV3 (…) "Cataluña vive una situación política de absoluto desgobierno, con la sociedad partida en dos y entretenida en insoportables campañas de propaganda, como la utilización de una cabalgata de los Reyes Magos". Los nacionalistas llevan años utilizando a los niños, a las teles, a las escuelas y todo lo que tienen a mano. No se entiende a qué viene ahora tanto aspaviento.

El director de La Vanguardia, Marius Carol, explica que estamos equivocados, que no es ninguna manipulación ni nada, que "el reparto de farolillos con estelades podría tener sentido según el Evangelio de san Mateo, ya que los Magos siguieron una estrella que los guiaba. Así que la simbología aguanta". Ya, el nacionalismo lo aguanta todo, hasta que los elefantes vuelen siempre que lleven una estelada en las alas.