Arcadi Espada defiende a los nacionalistas catalanes: "No son todos pederastas"

El Mundo sigue a la caza ¿de Pujol? "La Policía liga al testaferro de Rato y a López del Hierro con el caso Pujol". El marido de Cospedal, la trama se complica. Revela también el periódico de Unidad Editorial un chantaje de Podemos. "Así acalló Podemos a una crítica en Baleares: 'Si eres buena niña, te buscamos trabajo". A ver si hay suerte, y ya que Trillo ha pasado a mejor vida, Cristina Pardo somete a un tercer grado -ella cree que son incisivas entrevistas- a Pablo Iglesias con esas risitas de listilla que se gasta. Ferreras, vuelve por favor. Arcadi Espada nos tranquiliza con lo de la cabalgata de Vic. "Hombre, no. Todos los nacionalistas no son pederastas". Uff. ¿Pero un poco Herodes sí que son, a que sí, Arcadi? "Este desgarro general por los tiernos infantes de Vic es del mismo origen del que lleva a la alcaldesa y madraza Colau a sacar a militares y policías de la vista de los niños. No vayan a malograrse para siempre las bestezuelas. Se podrá decir que la cabalgata expulsa a la mitad más uno de la población de Vic, e incluso de la población de Cataluña, teniendo en cuenta lo de TV3. Y se dirá con razón. ¿Pero qué es lo que está haciendo desde hace cuatro años el gobierno desleal de Cataluña? ¿Y qué hace la radiotelevisión pública y la del grande Godó? ¿Y qué el club de fútbol Barcelona? Un paisaje infectado de inmoralidad, sostenida y cobijada por un número tan devastador de papás, y ahora pretenden lavar una raspa de culpa convirtiendo la levítica ciudad en la playa de Aylan". Salvemos a los niños catalanes. ¿Y si introducimos un flautista de Hamelín en Vic?

Grititos de satisfacción en El País. "El Gobierno relevará a Trillo en la Embajada de Londres". Oh, oh, nos hemos cargado a un cadáver, qué poderío. Pero hoy el periódico de Cebrián -perdón, de Caño- no está por hacer concesiones al Gobierno. "La precariedad ensombrece el histórico ritmo del empleo", hala toma, eso para Reyes. El editorial insiste en el castigo. "Se cierra un año inequívocamente bueno para la cantidad de empleo, aunque menos favorable para su calidad (…) La gran asignatura pendiente sigue siendo la calidad del empleo", que es peor que la carne de las hamburguesas. "Por ello, es difícil exhibir esos registros cuantitativos como la única referencia de un mercado laboral que todavía está alejado de los estándares propios de cualquier economía avanzada". Carbón para Rajoy.

ABC sirve de contrapeso. "La mayor subida de la afiliación desde la crisis. La mayor caída del paro en medio siglo". "Los buenos datos del paro son incuestionables: la reforma laboral se puede mejorar en múltiples aspectos, pero derogarla sería una irresponsabilidad y una completa insensatez", dice el editorial. Bieito Rubido se viste de rey mago para denunciar la "vergonzosa utilización de los inocentes" de Vic. Tenemos que "censurar con serenidad la instrumentalización del candor infantil", "tengan piedad de su ingenuidad. No les roben su noche de reyes", dice rozando la ñoñería. Isabel San Sebastián se mesa desesperada los cabellos de indignación y dolor. "Sin vergüenza, ni pudor ni siquiera disimulo. A calzón quitado y cara descubierta. Así es como asaltan los separatistas catalanes las tiernas conciencias de los niños", van a "contaminar el territorio virgen que es un chico de corta edad con el veneno" del nacionalismo, a unas pobre almas "carentes de anticuerpos". Un apunte, ejem, los Reyes Magos no existen, son los padres, ¿recuerdan? Aguafiestas, que es una; impidan que los niños se acerquen a mí.

La Razón nos saca de golpe de la magia, la infancia, el candor y toda la parafernalia. "Los yihadistas detenidos en Madrid iban a atentar con AK-47, como en Estambul". Nada menos que en la Puerta del Sol. Los niños catalanes sin reyes, los adultos madrileños sin uvas, qué desastre de Navidad. En el periódico de Planeta es Iñaki Zaragüeta el encargado de la cabalgata de Vic. "Ahora los magos, ¡qué pesadez!". Qué razón tienes, Zaragüeta. A Dios gracias, no habla de los niños inocentes, sino que se echa las manos a la cabeza por la carta de los indepes a los señores Melchor, Gaspar y Baltasar. "Para colmo del surrealismo, las entidades convocantes han acompañado su proclama 'para pedir a los Reyes Magos la independencia de la República catalana'. ¡Le piden a los Reyes el establecimiento de una República! El desiderátum". Iñaki, no lo entiendes, se lo piden a los Reyes Magos precisamente porque son magos, hacen magia, son los únicos que pueden decir 'abracadabra pata de cabra' y ¡catapún!, independientes. Porque claro, si se lo piden a Felipe VI lo mismo les da con la puerta de la Zarzuela en las narices.

La Vanguardia dice que la cosa de los farolillos ha llegado a tal extremo que ha causado "malestar en ERC". "Omnium se desmarca de la campaña de la ANC para la cabalgata de Vic". Oye, lo mismo sí que hacen magia. Hoy consiguen que hasta el conde de Godó sea bueno. El editorial califica de "iniciativa desafortunada y errónea" lo de los farolillos estelados. "No vale adoctrinar a los que todavía creen en la magia de la noche de Reyes. Y no vale que el Govern asista impasible a ese abuso". Me han convencido, así que voy a escribir mi carta. 'Queridos Reyes Magos, sé que he sido mala a lo largo de toda esta revista de prensa, pero seré buena a partir de ahora si me libran durante una temporada de las chorradas de los nacionalistas catalanes. Recuerden, por la Gran Vía sólo circulan personas, no camellos. Y al loro con los controles si se pasan con el anís'.