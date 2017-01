Carmena: "Si algún niño se levanta sin juguetes mañana, que llame al Ayuntamiento"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado hoy que el Ayuntamiento de la capital ha hecho llegar a los Reyes Magos una recomendación sobre su vestimenta, recordándoles que la ciudadanía "es muy exigente" en ese aspecto.

Así lo ha dicho la regidora en la Cadena Ser, preguntada por la polémica del pasado año sobre el atuendo de sus Majestades de Oriente en la cabalgata que recorrió el centro de la capital.

"Tengo poquísima relación con Oriente, y los Reyes lo llevan con mucho sigilo, pero sí les hemos hecho llegar que Madrid es muy exigente, que a los ciudadanos les interesa mucho que haya una vestimenta atractiva, lujosa. A ver si nos hacen caso, porque los Reyes son independientes", ha señalado.

La alcaldesa ha dicho que su petición a los Reyes Magos es que no dejen a ningún niño de la ciudad sin juguete esta noche. "Si no, me voy a enfadar. Y si algún niño se levanta sin juguetes mañana, que llame al Ayuntamiento", ha afirmado.