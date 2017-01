Irene Montero: "Las purgas son algo muy serio con lo que no se puede banalizar"

A un mes del congreso de Vistalegre II, Podemos continúa sumido en una guerra interna que ya se ha cobrado alguna 'víctima' como el portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, José Manuel López. Mostrar discrepancias con la dirección también ha provocado la destitución de dirigentes críticos en Baleares en los últimos días como Carmen Azpelicueta.Pero, a pesar de estos "ceses", la dirigente morada, Irene Montero, ha asegurado que en su partido no existen "las purgas". "Uno puede criticar estar o no de acuerdo" con una decisión, ha afirmado, "pero las purgas son algo muy serio que han ocurrido en Europa con lo que no se puede banalizar".

La diputada de Podemos ha negado las purgas y, además, ha asegurado que Iglesias y Errejón se encuentran conversando para tratar de que haya "unidad" en este congreso de Vistalegre II.

Eso sí, una unidad que, a su juicio, tendría que ser en torno al líder de Podemos ya que según ha asegurado Montero:"Sólo con Pablo Iglesias al frente vamos a poder ganar a Mariano Rajoy", ha sentenciado. Luego, ha añadido, se podrá "contar con todos", es decir, otros dirigentes de la organización, como Íñigo Errejón que, ha dicho, tiene "legitimidad para pedir lo que quiera" en el futuro del partido, pero que "para ganar a Mariano Rajoy" la formación morada "no puede ser una tarta a repartir".

"Un espectáculo"

Montero, que participó en la campaña #IñigoAsíNo, iniciada en Twitter el día de Nochebuena contra el número dos de Podemos, ha asegurado que no se arrepiente "de haber dicho lo que pensaba" pero sí ha pedido "perdón a los inscritos porque mucha gente de la militancia no lo entendió y no quieren que lavemos los trapos fuera".

La jefa de gabinete de Iglesias ha reconocido que en estas fiestas navideñas desde Podemos han ofrecido"un espectáculo que no deberíamos haber dado". "Hemos dado una imagen de poco debate y mas bien división".