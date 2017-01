Marhuenda y Génova entran en pánico con la reaparición de Aznar

El Mundo dedica otra portada a Pujol. "Puig propició desde la Generalitat el enriquecimiento de los Pujol". Dedica la foto de portada al atentado en Jerusalén. "El terror golpea en Jerusalén". Federico Jiménez Losantos aprovecha para atizar a Obama, cuyo mandato, que "empezó con su obsceno discurso de amor al Islam en El Cairo, prosiguió apoyando las primaveras árabes y culminó con el indulto nuclear a Irán y la condena a Israel en la ONU, terminó simbólicamente ayer en Jerusalén. Pero Obama, si Cebrián no lo impide, se va. El islamismo, se queda. ¿Y que le conviene a España ante ese peligro? ¿Condenar a Israel o contar con su ayuda contra los enemigos de nuestra civilización? ¿Estamos con Gaza o con Jerusalén?". Pues como hagas una encuesta en la calle te vas a llevar un disgusto, Federico. El editorial apremia al PSOE para que vaya solucionado sus problemas. "Fernández no puede seguir dilatando la situación y debe acabar con la falta de liderazgo del partido (…) Fernández carece de la legitimidad necesaria para marcar la línea de actuación del partido y tendrán que ser las bases las que determinen qué modelo de organización prefieren (...) No sería de recibo que un órgano gestor como el que dirige Fernández apoye implícita o explícitamente a ninguno de los nombres que suenan para concurrir a las primarias, o pretenda hurtar a la militancia la posibilidad de escoger libremente a su próximo secretario general". Total, si el que salga no les mola, se lo cargan y punto. Como ya han hecho con Pedro Sánchez, como hizo Pedro con Tomás Gómez, como hicieron con Borrell, en fin, como sólo ellos saben hacerlo.

El País dice que "el Gobierno tramitará solo las leyes que pacte previamente con el PSOE". A ver, no tiene otro modo de sacarlas adelante. Al editorial no le parece bien, quiere ver a Rajoy morder el barro en el Parlamento. "Todo depende de Rajoy, porque suya es la responsabilidad como cabeza del Ejecutivo. Él debería ser el primer interesado en actuar con la suficiente cintura política y dejar de jugar con la idea de la estabilidad". Ya, pero aunque Rajoy aprenda a mover la cintura como Shakira si el PSOE dice no, va a ser que no. "Lo que parece molestar al PP es tener que ceder en sus propósitos para evitar derrotas parlamentarias". Sin embargo, "el PP se ha convertido en una minoría y, aun siendo la principal, precisa de negociar con otras para sacar adelante las tareas legislativas" y "el Ejecutivo no está en condiciones de imponerse". El caso es que, se ponga como se ponga El País, Rajoy se guarda un as en la manga. "En plena reorganización del PSOE, unas encuestas favorables al PP podrían hacer caer al presidente del Gobierno en la tentación de jugar al ventajismo de convocar a las urnas para asentar un golpe a sus adversarios". No tientes, Cebrián, eso le va a sonar a Rajoy a música celestial. Alfredo Pérez Rubalcaba se marca un interminable artículo para ensalzar el papel del PSOE. "Es determinante en el desarrollo de los acontecimientos parlamentarios. En estas pocas semanas, el Parlamento se ha convertido, de verdad, en el corazón de la actividad política en España". Así que "si los partidos se esfuerzan y, sobre todo, si el Gobierno asume la nueva situación política, es posible que entre todos sean capaces de abordar los problemas, convirtiendo la fragmentación parlamentaria en fortaleza democrática". Y que dejen de hablar "un día sí y otro también del final de la legislatura". Uff, qué mieditis se observa en el PSOE. Se ve que Rajoy les tiene cogidos por salve sea la parte,

ABC se apunta a el carro de El Mundo. "Pujol Ferrusola ha evadido 4,5 millones desde que es investigado". Total, se mueven por ahí como Pedro por su casa. Isabel San Sebastián dice estar "estupefacta". "El apellido mágico Pujol, una especie de detente bala, con poderes sobrenaturales, ha obrado hasta hoy el milagro de librar a sus portadores de las desagradables consecuencias inherentes a sus actos". Y ahí los tienes, "riéndose a mandíbula batiente". "O hay miedo a la información de la que pueda disponer Jordi Pujol Soley, o bien el miedo es al fantasma de la catalanofobia, sabiamente agitado por las huestes nacionalistas". Hombre, si eso todavía cuela es que los catalanes son imbéciles.

La Razón entra en pánico ante la posibilidad de que Aznar forme un partido político. "Génova ve con indiferencia la reaparición política de Aznar". Pues para ser indiferentes son los únicos que le dedican al tema la apertura del periódico a cuatro columnas. "Puede molestar, pero no condicionar a Rajoy". Vamos, que está hecho una furia. "Se equivocará si va contra su partido, avisan desde Génova", en plan mafioso. Y, para colmo, Marhuenda le dedica uno de sus Puntazos. "Estamos seguros de que, por su lealtad política e institucional, nada de su legítima actividad política le llevará a perjudicar al PP, partido con el que gobernó ocho exitosos años". Partido que fundó, Marhuenda, no seas mezquino. Qué susto tienen en el cuerpo. Pero hombre, Marhuenda, cómo te expones así. ¿No has oído nunca ese viejo refrán que dice que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio?