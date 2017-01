Los dirigentes de Podemos País Vasco y los de Navarra "exigen" este lunes al Gobierno en un comunicado "el acercamiento" de los presos etarras, que reciban un "trato humanitario conforme a los más exigentes estándares internacionales, la eliminación de cualquier elemento de excepcionalidad, el traspaso de las competencias en materia penitenciaria y el "acceso a beneficios penitenciarios en igualdad de condiciones que el resto de la población penitenciaria".

En una entrevista en Europa Press, el diputado del partido Rafael Mayoral explicaba algunas de las exigencias del partido morado y este lunes, la formación ha emitido un comunicado ampliando sus reivindicaciones.

El partido morado inicia el escrito asegurando que "en algunos casos, como en el reconocimiento de todas las víctimas y del daño causado, se han dado pasos, aunque aún siguen faltando muchos otros". "Lamentablemente, con las personas privadas de libertad no se ha avanzado", continúan. "A pesar de que todas estas cuestiones tienen nexos en común, unos avances no deben condicionarse a otros. Todos deben darse guiados por la defensa radical de todos los derechos humanos y de la dignidad de todas las personas", afirman.

"Las personas presas ven lesionados sus derechos"

Dice Podemos en el comunicado que "las personas presas ven lesionados sus derechos fundamentales de forma absolutamente injustificable" y aseguran que "la orientación vengativa de la política penitenciaria rige desde hace demasiado tiempo, estando sometida a la excepcionalidad legal, a su uso con fines políticos y a la discrecionalidad".

A juicio de los dirigentes de Podemos en Navarra y en el País Vasco, "el alejamiento supone una pena añadida a la condena y un castigo cruel e injusto a las familias de las personas presas, el cumplimiento íntegro de penas contraviene el principio de reinserción social y el trato que reciben las personas presas con enfermedades graves o incurables está lejos de ser humanitario".

"Incluso los presos acogidos a las políticas de justicia restaurativa, que han apostado por el reconocimiento del daño, el arrepentimiento y han pedido perdón a las víctimas, están teniendo graves dificultades para acceder a los derechos penitenciarios que legalmente les corresponden", dicen desde Podemos. "Estas políticas eran inaceptables cuando ETA mataba y más aún si cabe hoy que ya no lo hace", aseguran en el texto.

Exigencias al Gobierno

Por todo ello, "exigen" al Gobierno que modifique la actual política penitenciaria promoviendo "el acercamiento de las personas privadas de libertad a su lugar de origen o de arraigo social", así como "un trato humanitario conforme a los más exigentes estándares internacionales, especialmente en el caso de las personas presas con enfermedades graves o incurables, así como acabar con el régimen de aislamiento prolongado".

También piden "la valoración de la situación penitenciaria de las personas presas" por parte de los juzgados de vigilancia penitenciaria de País Vasco y Navarra, "eliminando cualquier elemento de excepcionalidad al respecto". "Así como el traspaso a los Gobiernos vasco y navarro de las competencias en materia penitenciaria".

Por último, exigen "el acceso a beneficios penitenciarios" de los etarras "en igualdad de condiciones que el resto de la población penitenciaria, y la aplicación de los criterios señalados por el TEDH en lo que respecta al cómputo de penas, considerando tanto las del Estado español como las del francés".

A los presos

Terminan el escrito dirigiéndose a "las personas presas" e "instándoles" a "seguir avanzando en el rechazo de la violencia, reconociendo lo injusto del daño causado desde la revisión crítica del pasado".

Según Podemos, "el arrepentimiento no supone ninguna renuncia a los objetivos políticos, sí a unos medios totalmente equivocados e injustificados. Es evidente que ese arrepentimiento sólo puede nacer de una sincera voluntariedad, y que la reinserción social es un derecho, no un deber, pero no es menos cierto que una amplia mayoría de nuestra sociedad se lo está demandando", han añadido.

Por último, afirman que las "políticas de justicia restaurativa" son una "buena oportunidad" para la "reparación del daño causado a las víctimas y para consolidar la paz y la convivencia". "Esa revisión del pasado, esa deslegitimación del uso de la violencia es la mejor garantía de no repetición en un futuro", finalizan.

Además, según informa el Diario Vasco, la diputada vasca de Podemos, Nagua Alba y Pilar Zabala participarán en la manifestación de Sare por los presos este sábado en Bilbao.