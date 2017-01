¿Aznar deja en ridículo a Pedro J.?

El Mundo dice que "Cifuentes desafía a Rajoy al exigir primarias en el PP". Claro que desafiar a Rajoy suele tener el mismo efecto que hablar con un tronco. Marisol Hernández, autora de la información, le hace un roto a la presidenta madrileña al propugnarla como "posible sucesora de Rajoy en un futuro ahora imposible de aventurar". Adiós, que se prepare para que Soraya le saque mañana en la portada de El País con alguna corruptela. Sobre Aznar, dice El Mundo que "carga contra Rajoy por la economía". Raúl del Pozo avisa al expresidente de que "tendrá que soportar el odio que le tienen. Las redes lo retratarán como el enemigo público número uno, el facha de bigote que organizó la guerra mundial. Que digan mentiras ya no cuenta". Pero un pajarito le ha dicho a Raúl que "no cree que vaya a lanzar un partido", que lo suyo es chinchar por chinchar a Rajoy. "Aznar le ha mostrado los bíceps a Rajoy". Ya será menos, como mucho el ladrido de un caniche, mucho ruido pero te los quitas de encima de un puntapié.

El País tiene al mundo en vilo a la espera de la respuesta de Santamaría a Cifuentes. "Sanidad subirá el copago a los jubilados con ingresos altos". En el editorial, en plan asustaviejas, dice que "los síntomas de deterioro del sistema son ya de la suficiente gravedad como para que el Gobierno considere la reforma de las pensiones como una prioridad", que "la hucha se agotará a mediados de 2017". Ay mi madre, ¿tan mal está la hucha? Al final dice que no es para tanto. "El sistema de pensiones públicas no va a entrar en quiebra". Por Dios, Caño, no nos des estos sustos, que una ya no está para sobresaltos.

ABC le toma el relevo a El Mundo con los Pujol. "La impunidad del clan Pujol". "El fiscal tardó 17 meses en pedir medidas cautelares". Sobre Aznar, dice que "descarta crear otro partido pese a sus críticas: 'Yo ya tengo uno, que es el PP'". Pobre ingenuo. Javier González se descojona de Pedro J. por "cocinar una encuesta –con exceso de picante– en la que un eventual partido liderado por Aznar se convertiría en cuarta fuerza y le haría un roto al PP". Sí, escuchando a Aznar parece que a El Español se le cayó el bote de guindillas. "Comprenderán ustedes que no pierda el tiempo en mirarle las tripas a un sondeo que tiene más de globo aerostático que otra cosa", dice despectivo. "Cada vez que Aznar abra la boca, algunos continuarán cocinando encuestas con exceso de picante, pero Rajoy seguirá sin inmutarse". Hermann Tertsch pone a caldo a Jaime y otros tantos periodistas pelotas de Rajoy. "Ha bastado un rumor sobe Aznar para que todos se lanzaran a escribir y hablar de él. Para recordarnos lo olvidado que está (…) Comparada con la casta periodística, la clase política española podría parecer el incorruptible cuerpo de funcionariado de Prusia con Federico el Grande". Hala, ya me has cerrado la boca, Hermann, no tengo ni zorra idea de cómo funcionaba el cuerpo de funcionarios de Prusia. Y eso que no soy logse. "Todos de acuerdo contra Aznar como contra Donald Trump. Caca, pedo, culo , pis, Trump, Aznar". Pues sí que está mal el periodismo patrio, sí. Pasar de Federico el Grande a caca, culo, pedo, pis en un sólo artículo tiene bemoles. También Ignacio Camacho se ríe de Pedro J. Exagerao, "Aznar y Rajoy se detestan, pero su deteriorada relación no pasa de venenosas putaditas, puñaladas de pícaro en insidias de sobremesas tóxicas (…) Al expresidente le están tentando con toscos señuelos demoscópicos para que se lance al ruedo, pero no va a picar". A él lo que le gusta es "ejercer de tocapelotas", que se le da como hongos.

La Razón le hace de mastín a Rajoy, hoy con Cifuentes. "El congreso del PP tumbará las primarias de Cifuentes". Marhuenda se ensaña a mordiscos con la presidenta madrileña en el editorial. "Nos parece un error la propuesta de cambio en el sistema electoral que, en forma de enmienda, pretende elevar al próximo Congreso del PP la actual presidenta de la Comunidad de Madrid". Uy, ese 'actual', qué mala pinta tiene. "No sabemos si responde a una reflexión mediática o, simplemente, al seguidismo de la propaganda de sus adversarios políticos, que han hecho caballo de batalla de las primarias", dice directo a la yugular. "Cifuentes puede proponer los cambios que quiera, pero ni está en posesión de la verdad ni está en debate de liderazgo alguno". Vaya dos días lleva Marhuenda, ayer con Aznar y hoy con Cifuentes. Se ha ganado un buen hueso rebosante de carne.

En La Vanguardia enternece Pilar Rahola haciendo causa común con Carmelo Jordá para defender a Israel. Está muy disgustada porque ayer puso un tuit –"Asesinados por el horror"– sobre el atentado en Jerusalén y "mi Twitter se llenó de monstruos de las dos orillas, desde nazis hasta comunista de hoz y martillo (...) Salieron todas las ratas del odio antisemita, antiisraelí, anitisionista, o como quieran llamar al odio de siempre, y hasta apareció Willy Toledo espetándome que yo no tenía vergüenza. Sí, él (…) Tuve que pasarme la noche bloqueando insultos, desprecios, ventosidades y todo tipo de excrementos". Pero bueno, Pilar, de qué te escandalizas, es lo que haces tú con cualquiera que ponga en cuestión el proceso separatista. Sólo es un poco de tu propia medicina.